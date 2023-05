Trener Šibenika: Da smo bili ovako organizirani kao protiv Hajduka, ne bismo ispali iz lige

Nogometaši Šibenika nisu uspjeli osvojiti Hrvatski kup. U finalu na Rujevici poraženi su od Hajduka (2:0). Osim toga, Šibenik je ranije ispao iz Prve HNL.

- Velika je stvar što smo u finalu. Šteta što smo ispali iz lige, znamo i zašto i to nas jako boli - rekao je trener Šibenika Damir Čanadi i dodao:

- Malo je nedostajalo hrabrosti, ali taktkički smo bili jako čvrsti. Hajduku nismo dali ništa i ponosan sam na igrače. Za dobru igru nedostajalo nam je hrabrosti prema naprijed. I zato smo zadnji. Da smo ovako organizirani bili, bolje bismo prošli u ligi.

Zatim je naglasio:

- Livaja je primio jednu loptu i iz te akcije je pao gol. Žao mi je ekipe, da je ostalo još 10, 15 minuta duže 0:0, Hajduk bi se otvorio... No, ponosan sam na ekipu i na naše Funcute koji su došli na utakmicu.

S kojim problemima se susretao tijekom sezone?

- Nemamo toliko vremena koliko bih to morao analizirati. Da napišem knjigu, bila bi bestseller. Ne bih krivio nekoga. Htjeli smo stabilizirati klub, ali nismo to mogli. No, sada je to šansa da napravimo klub, da stvorimo uvjete za profesionalni nogomet. Svi smo krivi, ja, novi i stari predsjednik, igrači...

Ostaje li u Šibeniku?

- Nemam planove, to ima predsjednik i on će znati što treba. Važno je da sada klub stvori bazu.