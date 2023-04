Trener Šibenika: Ako nas Rijeka pobijedi, to neće biti zbog alkohola, te priče nisu točne

Trener Šibenika Damir Čanadi održao je press konferenciju uoči subotnjeg gostovanja kod Rijeke gdje se uz najavu utakmice osvrnuo na izbacivanje Dinama tijekom tjedna u polufinalu Kupa i slavlje svojih igrača.

- Nakon tijesne utakmice protiv Hajduka pa još tjesnije protiv Dinama, brzo smo se morali prebaciti na Rijeku. Rijeka će biti spremna i imala je cijeli tjedan da se priprema za nas, nama će danas biti prvi trening, jučer smo opuštali igrače - rekao je Damir Čanadi, te dodao:

- Analizirali smo Rijeku, to je čvrsta ekipa, trenutno jedna od najboljih u ligi. Igraju agresivno kući, udaraju, žele svaku loptu. Imaju brzu špicu, Frigana, a i iza njega su igrači koji znaju završiti.

Pobjeda protiv Dinama u polufinalu Kupa jedna je od najvećih u kompletnoj povijesti kluba. Šibenik je tim slavljem ušao u svoj drugi finale Kupa u povijesti, a još uvijek čekaju prvi naslov u Kupu, ujedno i prvi naslov općenito za klub.

- Slavlje je bilo do ponoći, to je OK. Bilo je veselo i lijepo s Funcutima, to je ekipa i zaslužila, ali ne bih htio da netko pomisli da su igrači pretjerali s alkoholom, to se nije dogodilo. Ako osvojimo Kup, onda ćemo pretjerati - rekao je Čanadi, te se još jednom fokusirao na Rijeku:

- No sad je Kup iza nas, sad smo maksimalno fokusirani na prvenstvo, od prvenstva klub živi. Ne želim da netko misli da smo sami sebe sabotirali prije Rijeke. Ako se u Rijeci izgubi, to neće biti zbog slavlja. Sve priče o alkoholu su netočne.