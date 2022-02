Trener Seville priznao: Protiv Dinama smo jako patili, to je kvalitetna momčad

U uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige Dinamo je pobijedio Sevillu s 1:0, to mu nije bilo dovoljno da nadoknadi 1:3 poraz i prve utakmice i plavi su se oprostili od Europe. No, oprostili su se izuzetno časno, i u Sevilli su odigrali dobru utakmicu, a u jučerašnjem uzvratu su bili bolji i malo je nedostajalo da naprave novu senzaciju u Europi. Završio je tako taj europski put, još jednom sjajan, s prolaskom skupine Europske lige. Dinamo je izrastao u klub ozbiljne europske razine.

Kod Željka Kopića dosad nije bilo teško pogoditi sastav, ovaj put to nam je gotovo i uspjelo, predvidjeli smo da bi Marko Tolić mogao dobiti priliku u ovoj utakmici i zaigrati kao ofenzivni vezni, no Kopić nas je ipak iznenadio s jednom promjenom. Naime, umjesto očekivanog Petra Bočkaja u početnih 11 bio je Daniel Štefulj na lijevom boku. Štefulj je ušao umjesto Bočkaja i protiv Lokomotive i dobro je odigrao, a zacijelo je Kopić odlučio malo odmoriti svoje najskuplje zimsko pojačanje jer već u nedjelju ga čeka derbi u donedavno Bočkajevom Osijeku.

Hrabri Kopićevi potezi

Uostalom, Kopić je i najavio da će i za Sevillu izabrati one koji će mu moći najviše dati, za koga procijeni da je u boljem stanju, a Bočkaj je igrao loše protiv lokosa, a puno griješio i u prvoj utakmici protiv Seville.

Dinamo je opasno zaprijetio u četvrtoj minuti, odlično je na drugu vratnicu ubacio Ristovski, na loptu uklizao Štefulj, no ta povratna lopta na pet metara je blokirana.

Dobro su plavi igrali, bila je to potpuno drukčija igra od one blijede s Lokomotivom. U 20. minuti sa 17 metara opasno je zaprijetio Mišić, njegov udarac je netko skrenuo i lopta je otišla pored vratnice. U 34. su plavi tražili jedanaesterac, bježao je Gojak i u duelu Diegom Camposom pao, no francuski sudac samo je odmahnuo.

Sevilla nije uspjela napraviti nekakvu ozbiljnu priliku iako je imala posjed lopte, ali većinu tog postotka potrošila je na odugovlačenje, te je na kraju pokušao Rafa Mir, no Mišić je blokirao. Tako se na odmor otišlo bez pogodaka, no Dinamo je bio opasniji.

U nastavku je prvo bila opasna Sevilla, Corona je ubacio, a Koundé pucao glavom, bezopasno, ravno u Livakovića, No, puno opasnije bilo je u 51. minuti, bilo nakon udarca iz kuta, Delaney je ostao sam na drugoj vratnici, no Livaković je obranio njegov udarac iz blizine.

U zadnjih pola sata Kopić je krenuo u rizik, ubacio ofenzivnije bokove, Špikića i Bočkaja, a Petkovića zamijenio Emrelijem. I odmah su plavi došlo do jedanaesterca, Bulat je prošao, lopta je sjela na ruku Acune i sudac je pokazao na kazneni udarac kojeg je sigurno izveo Oršić i u 65. minuti slavilo se Maksimiru vodstvo plavih.

Zanimljivo, negdje u to vrijeme, možda koju minutu ranije Oršić je zabio i Tottenhamu za 1:0 vodstvo pa se stigla nada da će se čudo ponovno dogoditi, no kasnije se ispostavilo da ipak nije.

Potom je zaprijetio Bočkaj, pa nakon novog ubačaja Menalo, ali je to vratar izvadio iz prvog kuta. Imao je potom Dinamo i malo sreće, Ocampos je bio sam i pucao glavom, srećom pored vratnice, dok je potom udarac Ocamposa otišao malo preko vratnice.

I u Maksimiru se u 89. minuti već gotovo počelo slaviti kada je Oršić poslao svoju bombu, vidjeli smo tu loptu već u mreži, no završila je pored vratiju.

U sudačkoj nadoknadi Delaney je dobio drugi žuti karton pa je morao s terena, no Dinamu nije ostalo dovoljno vremena da bi to iskoristio i stigao do drugog pogotka i produžetaka. Ali, svaka čast plavi dečki, svaka čast i treneru Kopiću koji je odlično pripremio utakmicu, koji je imao hrabrosti na kraju i jurnuti sa svježim snagama.

Bravo za dečke s klupe

- Nedostajao je taj jedan pogodak, ali mogu izraziti zadovoljstvo i pohvaliti sve igrače kako su pristupili utakmici. Kad sve zbrojim, obje utakmice, koštalo nas je nekoliko minuta dekoncentracije, u onih nekoliko minuta u prvoj utakmicu. Protiv Seville se možete braniti ili napadati i raditi pritisak, mi smo se odlučili za ovo drugo, ali to traži veliku količinu energije i koncentracije. U drugom dijelu smo malo 'iscurili' i tu je Sevilla uspostavila kontrolu. Zamjenama smo napravili neke promjene u igri i pohvalio bih igrače koji su ušli s klupe, sjajno su reagirali. Nakon gola smo kontrolirali utakmicu i šteta što nismo zabili taj drugi gol - kazao je trener Dinama Željko Kopić.

- Dinamo je kvalitetan suparnik i patili smo u drugom poluvremenu. Kad u europskoj utakmici ne iskoristiš prilike dođeš u probleme, dođe kazna. Prošli smo preko jakog i kvalitetnog protivnika, ostvarili smo vrijedan rezultat kojeg ćemo znati proslaviti - rekao je trener Seville Julen Lopetegui.