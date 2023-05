Trener Istre nezadovoljan remijem: Suđenje je bilo vrlo čudno, do Europe ćemo sada teško

Istra 1961 i Rijeka odigrale su 2:2 na Rujevici, a riječka momčad do boda je stigla u osmoj minuti sudačke nadoknade, i to nakon zaostatka 0:2. Strijelci pulskog prvoligaša bili su Advan Kadušić (31.) i Monsef Bakrar (50.), za Rijeku je zabio Matija Frigan (73.) iz kaznenog udarca, a zatim Prince Ampem duboko u sudačkoj nadoknadi (90.+7). Krilni napadač Rijeke iz peterca je ugurao loptu u gol. VAR je provjeravao situaciju, no pogodak je na kraju potvrđen za konačnu podjelu bodova.

– Čestitke dečkima na ustrajnosti i vjeri da se možemo vratiti. Prvo poluvrijeme djelovali smo mlitavo i nezainteresirano. To nije ono što sam htio i nikako nisam bio zadovoljan s prvih 45 minuta. U drugom poluvremenu sve smo bacili u napad, ali Lovro Majkić skinuo je 4-5 lopti koje sam vidio u golu i zaslužuje čestitke na svojoj partiji. Bod je na kraju realan – rekao je trener Rijeke Sergej Jakirović.

Strateg Istre Gonzalo Garcia pak nije bio zadovoljan suđenjem Igora Pajača:

– Prestao sam prigovarati sucu i koncentrirao se na vođenje momčadi, premda mi je suđenje bilo čudno. Da smo pobijedili, imali bismo šanse za Europu, sad je to puno teže. Bili smo jako dobri na terenu kada smo bili kompletni, postigli smo pogodak, izlazili smo iz pritiska bez velikih problema. Branili smo se dobro, onda dobili crveni karton i nakon toga postigli čak i drugi pogodak. Nismo patili puno, dok se nije dogodio jedanaesterac. Mislim da smo više zaslužili pobjedu, ali i da je rezultat fantastičan.