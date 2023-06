Trener Dinamovih juniora nakon osvojene titule uputio čestitke i Hajduku, govorio i o svojoj sudbini

Dinamovi juniori novi su prvaci Hrvatske, u odlučujućoj utakmici, u posljednjem kolu prvenstva s 4:1 pobijedili su Osijek i s dva boda više od Hajduka okitili se ovim željenim trofejem koji se prije samo nekoliko dana činio teško dostižnim.

Dramatična završnica juniorskog nogometnog prvenstva našla se u središtu zanimanja. Odličan nastup juniora Hajduka i dolazak u finale Lige prvaka mladih pobudio je dodatno zanimanje za juniorsku ligu. Sve se za Dinamo zakompliciralo na derbiju u Splitu kada se Hajduk vratio iz rezultatskog minusa i s tih 1:1 došao u prednost, u situaciju da ovisi sam o sebi.

Tri gola u 20 minuta

No, onda su Splićani izgubili u Osijeku u zaostaloj utakmici u kojoj su računali na pobjedu i prestizanje plavih.

Dinamo je držao prvo mjesto i u zadnjem kolu imao je priliku pobjedom nad tim istim Osijekom osvojiti naslov prvaka bez obzira na rezultat utakmice Inkera i Hajduka koji se igrao u isto vrijeme.

Dinamo je Osječane dočekao na glavnom maksimirskom travnjaku jer je zanimanje za tu utakmicu bilo poprilično i u Maksimiru se skupilo 1707 gledatelja, očekivala se i veća podrška BBB-a, no nije ih došao znatniji broj. S druge strane u Zaprešiću se igralo bez gledatelja, što je naljutilo navijače Hajduka, no iz zaprešićkog kluba su im odgovorili da nemaju novca za otvaranje stadiona, što iziskuje određene troškove, pogotovu za osiguranje.

Dinamo je odmah pritisnuo, tražio pobjedu i već u desetoj minuti stigao u vodstvo. Bila je to krasna majstorija Mateja Šakote, nanizao je na desnoj strani dva igrača Osijeka i onda s vrha šesnaesterca u stilu Oršića i Ivanušeca pogodio gornji lijevi kut vratara Osijeka, neobranjivo i maestralno. Zaslužio je dečko, ali i cijeli Dinamo, ovacije sa zapadne tribine, a onda i sa sjeverne.

Život je plavima postao još lakši u 16. minuti nakon lijepog prolaska Vrbančića i udarca, odbijenu loptu u mrežu je pospremio dečko koji već ima devet utakmica za prvu momčad, Fran Topić , kojem je to bio 19. pogodak u ovoj sezoni za juniore. No, da to nije značilo kraj, pokazalo se samo dvije minute kasnije kada je Osijek smanjio preko Blažanovića.

U zanimljivoj utakmici, već u 20. minuti glavom je pogodak postigao Cvetko, lopta je na putu u mrežu dirala jednog igrača Osijeka, no nije uspio spriječiti pogodak.

U tim trenucima Hajduk je u Zaprešiću vodio s 1:0 pogotkom Čalušića, potom i pogotkom Hrgovića pred kraj poluvremena s 2:0, no Dinamo je u svojim rukama držao sigurno vodstvo i kročio prema naslovu prvaka te s vodstvom od 3:1 otišao na odmor.

U nastavku su plavi imali nekoliko sjajnih prilika, dvaput je sam na vratara išao Topić, no nije uspio zabiti. No, zabio je u 81. volejem iz blizine za konačnih 4:1 i potvrdu naslova prvaka, a on je s 20 pogodaka najbolji stijelac lige.

Plavi su bili apsolutno bolji, osim te jedne nepažnje u prvom dijelu kada je Osijek postigao pogodak, suparnicima nisu ništa dali, sve su kontrolirali od početka i mogli su i uvjerljivije slaviti.

Veselili su se plavi dečki, slavili na središtu kad je sudac označio kraj, pa pod sjevernom tribinom prije negoli su dobili svoje medalje i pehar za naslov prvaka. Napomenimo da je Hajduk na kraju pobijedio u Zaprešiću s 2:0, no svoju je priliku propustio u Osijeku pa se veselilo u Maksimiru, Dinamo je uz prvu momčad, uzeo i juniorski naslov prvaka.

– Ovo je neprocjenjivo iskustvo. Na početku sezone nismo mogli predvidjeti da će se sve odlučiti u zadnjem kolu. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, pogotovo jer smo prvi put igrali na glavnom terenu. Protivnik je bio dobar, prije tri dana slavio je nad Hajdukom, ozbiljna su momčad – kazao je trener plavih juniora Ivan Senzen koji je komentirao i najvećeg rivala:

Senzen: Čestitam Hajduku

– Čestitam Hajduku. Bili su odlični cijelu sezonu, veselio me način na koji su prezentirali hrvatski nogomet u Ligi prvaka mladih. I mi smo tamo bili jako dobri, imali smo šansu proći skupinu, ali nažalost nismo uspjeli. Zbog Hajduka je ova polusezona bila ovakva kakva je, u tom proljeću nemamo niti jedan poraz, samo tri remija i finale kupa, koje smo nažalost izgubili. Svaka čast momčadi.

Prije ovog zadnjeg kola bilo je naznaka da Senzen neće ostati trener juniora, no sad kad je prvak možda se nešto mijenja?

– Nemam pojma je li ovo bio moj oproštaj, to ćete pitati ljude u klubu. Ne, neću biti razočaran ako ne dobijem novi ugovor. U Dinamu uvijek rade dobri ljudi i dobri treneri i tako će i biti. Teško je reći koliko će ova momčad izbaciti igrača za prvu momčad, ovisi o njima. Ali, u zadnjih deset godina to su uvijek jedan ili dva. I dok god to Dinamo ima, Dinamo ima budućnost – rekao je Senzen.