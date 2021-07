Trener Dinama: Nažalost, nismo zaslužili ništa više od ovog poraza

Trener Dinama Damir Krznar prokomentirao je iznenađujući poraz od Slaven Belupa (2:0) na Maksimiru u prvom kolu HNL-a.

- Slaven je bio izuzetno organiziran i dobar u defenzivnom bloku, mi smo tražili, tražili, tražili put do njihova gola. Nije to danas išlo kako smo očekivali, nismo ga našli. Imali smo tu jednu dozu strpljenja. Prvo poluvrijeme tražili smo taj put, ali nismo ga našli. Na poluvremenu smo napravili sitne korekcije, a u trenutku kada smo polako lovili konce presjekao nas je taj nesretno primljeni gol. Ali, rekao sam već, bez obzira na taj primljeni gol nismo danas zaslužili nešto više od ovog poraza. Nažalost - rekao je Krznar, prenose 24sata.

- Moramo ovaj poraz gledati izolirano. Lako je to reći, ali moramo sve napraviti da dignemo momčad. Nema vremena ni za slavlja ni za žaljenja. Da smo danas pobijedili već bi sutra utjecali na momčad da to ostavi iza sebe i skoncentrira se na novog protivnika. Isto tako, ovaj poraz moramo ostaviti iza sebe. On je bolan, ali svu njegovu bolnost moramo proći večeras i kroz noć, a sutra već fokus na sljedeće natjecanje, na Europu, na izuzetno teško natjecanje... Prvenstvo je maraton i sigurno da ćemo ovu grešku ispraviti. Psihološki, ona ne smije ostaviti traga na momčadi što se tiče utakmice u utorak - smatra trener Dinama.

Na kraju je zaključio:

- Nema nam druge nego da ovu gorčinu pretvorimo u dodatni elan, dodatnu želju i volju. Slaven je danas zaista ostavio sve na terenu, dao sve od sebe. Pokazali su kako se brani rezultat i vodstvo. Nama je to, isto tako, pouka da rukama i nogama moramo doći do pogotka protiv Omonije i da znamo to obraniti - zaključio je trener Dinama.