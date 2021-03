Trener četvrtoligaša Zagreba: Je li u redu da Hajduk ima ovakav tretman kod sudaca?

Nogometaši Hajduka svladali su Zagreb s 3:0 u osmini finala Hrvatskog kupa i Splićani će za plasman u polufinale igrati protiv Gorice. Zagrebaši su se dobro držali tek prvo poluvrijeme (0:0), ali su u nastavku pokleknuli pa je Hajduk preko Jaira u 58. i 70., te Livaje u 66 minuti došao do uvjerljive pobjede. Zagrebaši su od 65. minute igrali s igračem manje nakon što je Karlo Strunje dobio drugi žuti karton.

Medić nije zabio kao 2016. godine

Prošlo je 24 godine od jedinog slavlja Zagreba u kupu kada su u finalu pobijedili Croatiju Zagreb s 2:1. Imali su “pjesnici” iz Kranjčevićeve još nekoliko polufinala, a posljednje 2012. godine kada su u četvrtfinalu izbacili Hajduk. Nakon splitskih 0:1 u Kranjčevićevoj su pobijedili s 1:0, a u raspucavanju jedanaesterca pobijedili su s 5:4. No, to su bila neka davna, sretnija vremena za momčad Zagreba. Zanimljivo je da su s Hajdukom igrali pet puta u kupu i da nijednom nisu izgubili na domaćem travnjaku, sve do jučer. Osim 2012., Hajduk je četiri puta prošao zbog jednog pogotka više.

Zagreb danas više i ne igra u Kranjčevićevoj. Tamo svoje domaće utakmice igra Lokomotiva, a “pjesnici” igraju u Zagrabelu, u Veslačkoj ulici. Odavno Zagreb nije ni u Prvoj HNL. Zadnji put su ova dva kluba igrala 2016. godine kada je Hajduk pobijedio s 2:3. Iz te momčadi Hajduka danas više nije nijedan igrač u klubu, dok je u Zagrebu ostao tek Lovro Medić koji je u toj utakmici postigao oba pogotka za svoju momčad. Iz te momčadi Zagreba neki igrači napravili su dobre karijere poput Čondrića (brani u Rotoru iz Volgograda), Muse (igra u Slaviji Prag), Mudražije (Rijeka), Kolingera (Vejle)...

Kao i ostali klubovi nižih liga, Zagreb nema dozvolu za igranje ligaških utakmica, pa se za ogled protiv Hajduka pripremao igrajući prijateljske susrete. S druge strane Splićani su ušli u ovaj dvoboj nakon što su u protekla dva tjedna ostvarili dvije ligaške pobjede, obje protiv Rijeke na Rujevici, a između tih utakmica većina momčadi provela je u karanteni zbog zaraze koronavirusom.

I dom Hajduka čekaju dalje obaveza u Prvoj HNL, momčad Dražena Madunovića još uvijek čeka odluku nacionalnog stožera kada će početi nastavak prvenstva u Četvrtoj HNL središte. Prema rasporedu, Zagreb bi prvo trebao, 17. ožujka odigrati zaostalu utakmicu u gostima kod Odre. Inače, Zagreb je trenutačno četvrti na tablici, ali s čak 14 bodova manje od vodećeg Lukavca. Nekad su se ova dva kluba borila za vrh Prve HNL, a danas je Zagrebova realnost gostovanje u Odri, Lukavcu, Obrežu, Gradićima, Stubici, Slunju, Laduču...

Madunović: Prestrogo isključenje

– Kad me već pitate kako sam vidio utakmicu, reći ću da ovaj tretman Zagreb nije zaslužio. Prestrogo nam je isključen igrač, a nije bilo ni baš 10 prekršaja za Hajduk. Istina je da su bolji, ali vi recite je li ovaj tretman kod sudaca u redu – pitao se Dražen Madunović, trener Zagreba nakon susreta.

Trener Hajduka, Tramezzani, kratko je rekao:

– Bila je ovo teška utakmica, svaka utakmica na 90 minuta je teška pa tako i ova. Pripremali smo se za ovu utakmicu kao i za svaku drugu. Čestitke Zagrebu na dobrom prvom poluvremenu. Ipak, došli smo do važne pobjede i prošli u sljedeću fazu natjecanja, to je ono što je najbitnije – rekao je trener Hajduka.