Traže se nasljednici Duvnjaka i Karačića: Hrvati žele treće zlato

U Koprivnici i Varaždinu danas počinje Europsko rukometno prvenstvo za igrače do 19 godina. Ovaj EP trebao se održati prošle godine u Sloveniji, ali je otkazan zbog pandemije. U međuvremenu je Hrvatska dobila domaćinstvo, ali kako to više nisu igrači do 18 godina, EP se prvi put održava u konkurenciji do 19 godina. Zbog korone (COVID-19) igrači koji će predstavljati Hrvatsku na ovom natjecanju, nisu do sada imali nijedno europsko ili svjetsko prvenstvo. Iza njih je tek jedno malo veće natjecanje. Riječ je Olimpijskom festivalu mladih u Bakuu 2019. godine (EYOF) kad su bili pobjednici. Tad su još bili mlađi kadeti. Iz toga sastava u ovoj ekipi je 12 igrača.

Prvi cilj proći skupinu

– Cijelo ljeto smo s dečkima, četiri faze priprema su iza nas i sve nestrpljivo čekamo. Analiziramo protivnike, prvi na redu je Portugal i očekujemo pravu mušku utakmicu. Cilj je svakako prolazak skupine, a mi idemo utakmicu po utakmicu. Navijači na tribinama velika su prednost za Hrvatsku – rekao je Krešimir Ivanković, izbornik Hrvatske.

Dečki su se za ovo natjecanje pripremali u Ivanić Gradu, Delnicama, Đurđevcu, da bi posljednjih šest dana obavili završne pripreme u Ludbregu. Na prvenstvu sudjeluje 16 reprezentacija koje su razvrstane u četiri skupine. Skupine A i B igraju se u Varaždinu. Hrvatska se nalazi u skupini D s Portugalom, Austrijom i Francuskom. Susrete prvog kruga naša će izabrana vrsta igrati u Koprivnici. Taj je grad domaćin i skupine C, u kojoj se nalaze Danska, Njemačka, Norveška i Rusija, a iz koje će Hrvatska dobiti suparnike u drugom krugu. Iz svake skupine, dvije najbolje reprezentacije nastavljaju borbu za naslov europskog prvaka.

– Mislim da možemo biti zadovoljni odrađenim pripremama. Kombiniramo obranu i napad, i zasad je sve u redu. Puno smo truda uložili, puno je bilo okupljanja preko ljeta. Pozivam sve navijače da dođu i da nas podrže – istaknuo je Dominik Kuzmanović, vratar reprezentacije.

Hrvatska je na europskim prvenstvima do 18 godina bila izuzetno uspješna. Bili smo europski prvaci 2006. u Estoniji kada smo u finalu pobijedili Dansku (30:24), te 2010. u Crnoj Gori kada smo u finalu svladali Španjolsku (27:26). Iz tih generacija izašli su primjerice Domagoj Duvnjak i Igor Karalić, koji su osvojili zlato 2006. godine. Bili smo dvaput drugi – 2004. u Srbiji, kada smo u finalu izgubili od domaćina (20:27) te 2016. kada smo na domaćem parketu u finalu izgubili od Francuske (38:40). Na posljednjem EP-u 2018. bili smo četvrti, a zanimljivo je da se i to prvenstvo igralo u Hrvatskoj.

Najprije protiv Portugala

– Odlučio sam ići na sve utakmice naše reprezentacije. Ima tu nekoliko zanimljivih igrača koje želim uživo pogledati. Posebno me zanimaju vratari Kuzmanović i Mandić. Riječ je o dva najperspektivnija mlada hrvatska vratara. U vanjskoj liniji tu je lijevi vanjski Fabijan Grubišić, koji već ima iskustva igranja u A reprezentaciji, a na srednjem vanjskom je Marin Lisac, koji igra u prvoj postavi Dubrave koja pak igra Premijer ligu – kaže Hrvoje Horvat, izbornik muške rukometne reprezentacije.

S dva zlata i dva srebrna Hrvatska je na prvom mjestu zemalja po uspješnosti na europskim prvenstvima za ovu kategoriju. Po dva naslova još imaju Francuska, Švedska i Njemačka.

Prvi susret naša reprezentacija igra u četvrtak 12. kolovoza u 20.30 sati protiv Portugala, čiji su mladi rukometaši posljednjih godina pravi hit. Dan poslije, slijedi susret s Austrijom u istom terminu, a posljednji susret prvog dijela natjecanja Hrvatska igra protiv Francuske u nedjelju 15. kolovoza u 20.30 sati.