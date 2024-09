Transfer godine uzdrmat će svijet Formule 1: Tvorac najdominantnijeg bolida u povijesti ide u Aston Martin

Dizajnerska zvijezda Formule 1 Adrian Newey pridružit će se Aston Martinu od 1. ožujka iduće godine kao upravljački tehnički partner te će također postati dioničar u timu sa sjedištem u Silverstoneu. Bolidi koje je dizajnirao Britanac osvojili su 25 naslova vozačkih i konstruktorskih prvenstava za Williams, McLaren i Red Bull. Njegov Red Bull iz 2023. bio je najdominantniji automobil u povijesti sporta s 21 pobjedom u 22 utrke.

Newey (65), rekao je u svibnju da napušta prvaka Red Bull u potrazi za novim izazovima. Neweya su također tražili rivalski timovi, uključujući konkurente za naslov Ferrari i McLaren. Nisu dani detalji o njegovoj plaći ili udjelu, ali medijska izvješća su pokazala da će Neweyju biti plaćeno oko 20 milijuna funti (26.17 milijuna dolara) godišnje. U vlasništvu Kanađanina Lawrencea Strolla, tim Aston Martina ima 43-godišnjeg dvostrukog svjetskog prvaka Fernanda Alonsa i Strollovog sina Lancea kao svoje vozače i ima ambiciozan plan da dođe do vrha.

