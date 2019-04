Tragedija zadesila nogomet: Znao je da mu prijeti smrt, ali nije htio stati

Papy Faty, 28-godišnji reprezentativac Burundija, umro je nakon što mu je u petak pozlilo tijekom utakmice u Eswatiniju. Vezni igrač kluba Malanti Chiefs znao je da ima zdravstvenih problema, zbog srčane mane su mu dva puta raskidali ugovore, ali je unatoč svim upozorenjima liječnika ostao odlučan u tome da nastavi karijeru.

#RIPPapyFaty Too soon, my condolences to @BidvestWits and the family #PapyFaty pic.twitter.com/qNuPwopwfU

Štoviše, u vrijeme dok je nastupao za Real Kings već se srušio na travnjaku, ali ga niti to zastrašujuće upozorenje nije odgovorilo od aktivnog bavljenja sportom.

Faty je svojedobno sreću potražio i u Europi, 2008. godine ga je angažirao Trabzonspor, međutim na Starom se kontinentu ipak nije uspio nametnuti.

Burundian 🇧🇮 footballer, Papy Faty dies while playing for Malanti Chiefs in eSwatini. He rejected to stop playing football & heart surgery.



Papy will be remembered for helping Intamba mu Rugamba to qualify for #AFCON2019 for Tue very 1et time.#PapyFaty@pnkurunziza @AFCON_2019 pic.twitter.com/Cot9dGamfU