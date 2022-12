Totalni kaos, u Dinamu ne znaju tko će odraditi transfere! Hitno su potrebni novi ljudi, Antolić je produkt Mamića

Još je 25 dana do prve Dinamove natjecateljske utakmice u 2023. godini, protiv Gorice 21. siječnja u 18. kolu HNL-a, a ljudi u klubu, od Uprave, Skupštine do Izvršnog i Nadzornog odbora, čine sve kako bi svojoj momčadi skrenuli fokus s borbe za naslov prvaka protiv Hajduka. Jer, vjerujte, igrači su itekako zabrinuti zbog bespoštedne borbe za vlast koja traje u Dinamu, između ljudi sklonih Krešimiru Antoliću i onih koji i dalje drže lojtre osuđenom kriminalcu Zdravku Mamiću.

Povratak Jozaka u klub?

A situacija bi idućih dana mogla postati još dramatičnija. Ne samo zbog toga što je Mamić navodno već skupio potreban 41 potpis za izvanrednu skupštinu već i zbog toga što Dinamo u ovom trenutku nema čovjeka koji sa sigurnošću može odrađivati transfere. Prema nekim informacijama, da bi se dogovorio transfer, dovoljan je potpis sportskog direktora (Ante Čačić) i člana Uprave (Antolić), no je li Antolić i dalje glavni i odgovorni nakon što je njegovu smjenu zatražila Skupština, a potom i Nadzorni odbor GNK Dinama?

U trenucima dok odluke u Dinamu trebaju tumačiti pravnici i razne inspekcije, teško je očekivati da će ozbiljni europski klubovi u Maksimiru pregovarati o igračima. Dinamo, zbog dvorskih igara u Maksimirskoj 128, nažalost postaje klub slučaj, a na obzoru se ne vidi ništa dobroga. Mamić prijeti otkrivanjem još prljavijeg veša, očita je to poruka, odnosno prijetnja onima koji se možda nećkaju bi li ga podržali.

Predsjednica Uprave povukla se iz javnosti

A pazite koliko je apsurdna situacija u Dinamu kada su se preostale dvije članice Uprave, Amra Peternel i Vlatka Peras, u ovo najosjetljivije vrijeme za klub potpuno maknule iz javnosti. Neki kažu zbog toga što uvijek odvaguju hoće li podržati Mamića ili Antolića. Pobijedi li Mamićeva struja, očekuje se povratak Romea Jozaka u klub, i to na najviše moguće klupske funkcije.

Antolić se pak u cijeloj situaciji čudi ljudima koji i dalje podržavaju Mamića, potpuno je preokrenuo retoriku čovjeka koji je godinama bio desna ruka tom istom Mamiću. I jedan od onih koji je tvrdio da Mamić nije financijski oštetio Dinamo, iako je pravosuđe tvrdilo drugačije. I sad taj isti Antolić glumi sveca koji baš ništa nije sumnjao ili znao o tim rikvercima, provizijama koje je godinama uzimao Mamić, prvo direktno, a poslije preko provizija menadžerima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 06.06.2016., Zagreb - U hotelu As odrzan je ispracaj hrvatske nogometne reprezentacije i emisija Hrvatske nogometne televizije u kojoj su gostovali reprezentativci i strucno osoblje. Zdravko Mamic i Ante Cacic."n Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Gdje je obraz Antoliću i društvu da sada tvrde da nisu ništa znali o takvom Mamićevu kriminalnom načinu vladanja Dinamom?

Antolić je Mamićev produkt

Antolić je, ne lažimo se, produkt, odnosno projekt Zdravka Mamića. Uostalom, baš veliki gazda doveo ga je u Maksimirsku 128 iz zagrebačke policije 2013. godine te se baš uz pomoć prijatelja Mamića, kojem je bio jako poslušan, Antolić godinama uzdizao u klupskoj hijerarhiji. Do te mjere da u Dinamo pogura i svog brata i neke prijatelje, po modelu kao što je to prije njega činio baš Mamić.

Posljednjih dana povlači se teza da u ovoj suludoj borbi dva klana treba odabrati manje zlo, to jest podržati Antolića. No takav rasplet samo bi produbio agoniju. Za svijetlu budućnost Dinamu trebaju novi ljudi, novo vodstvo, neovisno, bez mrlja iz prošloti. Nažalost, zasad takvim aspirantima na funkcije u Dinamu nema ni traga, no nema ih prvenstveno zato što su svjesni da po postojećem Statutu i ne mogu na legalan način ući u klub.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 21.08.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 06. kolo, GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Amra Peternel, Kresimir Antolic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Statut kao u Sjevernoj Koreji: I dalje biraju jedni druge

Dinamo ima Statut koji je prema Gradskom uredu za opću upravu usklađen sa Zakonom o udrugama, no istodobno se Dinamova statuta ne bi posramili ni u Sjevernoj Koreji. Jer, kako drukčije opisati aktualni Statut po kojem stara skupština bira i potvrđuje novu. Dakle, većina skupštinara stalno glasa sama za sebe i bira sama sebe te bira tijela poput Izvršnog odbora, koji onda njima predlažu nove članove Skupštine!

Tko uopće može natjerati Dinamo na promjenu Statuta, čime bi se stvorila mogućnost za nove ljude u Maksimirskoj 128? Jedini tko to može je Gradski ured za opću upravu, odnosno gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je još u svom programu najavio reviziju Dinamova Statuta. Tomaševićev čovjek od povjerenja za pitanja vezana uz sport i Dinamo, stranački kolega Goran Đulić, morao bi podsjetiti šefa na stvarno, nedemokratično stanje u Dinamu. Stanje protiv kojeg se Tomašević do 2021. žestoko borio, barem verbalno. Jer, tek kad se promijeni Statut, moći će se maštati o nekim novim, poštenijim ljudima u Dinamu, bez mrlja iz prošlosti...