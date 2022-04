Toni Kukoč: Tužan sam... Proklete bolesti odnose dobre ljude

Petar Skansi, roslavljeni košarkaš i trener koji je ostao zapamćen kao izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, preminuo je jučer u 78. godini.

Trenersku karijeru je započeo ondje gdje je završio igračku karijeru, u Jugoplastici. Dugo vremena je vodio talijanske klubove poput Scavolinija, Fabriano Basketa, Venezie, Virtusa, Trevisa i Fortituda.S Trevisom je 1992. osvojio naslov prvaka Italije. Vodio je Hrvatsku u olimpijskom finalu protiv Dream teama 1992. godine. Obnašao je i dužnost pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

A odlazak velikog trenera prokomentirao je Toni Kukoč.

- Proklete bolesti nose dobre ljude..., tužan sam, ne znam što bih drugo rekao... Šjor Capo, Sobin, šjor Pere... A baš prije nekoliko dana sam pričao s talijanskim novinarima koji su ga posjetili jer rade knjigu o povijesnom trofeju Benettona, pa su mi rekli da je slabo - rekao je Kukoč za 24sata te dodao:

- Što reći o njemu, poklonio mi je prve prave kožne tenisice u kojima sam igrao, bio je moj trener u Benettonu, izbornik u reprezentaciji... Bila su to jako lijepa vremena, osvojili smo naslov prvaka, igrali finale Kupa prvaka, sjajno smo surađivali i mogu slobodno reći da smo imali poseban odnos. On se prema meni odnosio drugačije nego prema ostalim igračima, valjda je imao povjerenje da ću napraviti ono što on traži i očekuje od mene.

>> Toni Kukoč: Jordan je želio vidjeti da mu se suigrači suprotstavljaju, da uđu s njim u konflikt, jer samo je u takve imao povjerenja