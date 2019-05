Tko zna, možda je CIA zabranila Thomsona i 'Gene kamene'

Dan po povratku iz Washingtona, gdje je ekspresno izborio svoju osmu profesionalnu pobjedu, Filip Hrgović izašao je pred hrvatske novinare kojima je uvodno slovo održao Hrgovićev novi menadžer Željko Karajica:

- Sada su i Amerikanci primijetili tko je Filip Hrgović. Kada smo krenuli u avanturu, zacrtali marketinški i borbeni plan, očekivanja su bila velika. Nije to bilo jednostavno. Boriš se protiv Amerikanca, a nemaš svoj lobi. No, već sada se, kao mogući sljedeći protivnici, vrte neka imena iz top 30 pa i top 20 svjetskih teškaša.

>> Video s presice Filipa Hrgovića pogledajte u galeriji na vrhu teksta

Hrgović je okupio sedmu silu u svojem Boksačkom klubu Nokaut u Sesvetama od kuda je poručio:

- I za naredne borbe ja ću udarni dio priprema odraditi u SAD-u no moj je konačni cilj da sve preselim ovamo, da svjetski naslov napadam iz Jelkovca. Iz Sesveta ćemo napadati boksače i velike sile koje stoje iza njih kao što su SAD, Velika Britanija, Rusija...

Time je Filip demantirao priče o tome da se seli ih Hrvatske.

- Prigodom moj posljednjeg medijskog istupa neke su stvari krivo protumačene. Napisano je da odlazim iz Hrvatske, no to je izvučeno iz konteksta. Ispalo je kao da sam prodao već svu imovinu, kao da se selim, što nije točno. Ja sam samo rekao da sam potpisao ugovor sa streaming platformom DAZN, da će mojih sljedećih pet mečeva biti u Americi i da je prirodno da ću više i boraviti tamo. Možda se nakon nekog meča neću ni vratiti u Hrvatsku već ću odmah započeti ciklus priprema za novi meč, no moja je želja da se sve premjesti u ovu dvoranu. Ovu je dvorana koju je Grad Zagreb izgradio za moje pripreme i ako Bog da da mi karijera potraje sve će ići iz ove dvorane.

Zadovoljan načinom na koji je završila njegova prva borba na američkom tlu, Filip je kazao:

- I da sam planirao bolje ne bih isplanirao bolje od nokauta u prvoj minuti što je jako dobro odjeknulo u svijetu boksa. Konkurencija je dobila jasnu poruku, no sada kao protivnici dolaze ona ozbiljna imena. U boksu je svaki borac ozbiljan, no sada dolaze oni najozbiljniji. No, s ozbirom da je moj protivnik "nestao u 60 sekundi", neki sada to komentiraju da su mi doveli kantu za nabijanje, da su platili protivniku da padne i tako dalje. Očito moram malo usporiti, malo se pogoršati da moja konkurencija, koja nije toliko loša, više dođe do izražaja.

>> Kako je Thompson iz ringa pjevao za Hrgovića pogledajte u video na vrhu teksta

Hrgović se u Washingtonu jako dobro osjećao, kaže on, zahvaljujući i hrvatskom veleposlaniku u SAD-u Pjeru Šimunoviću:

- Gospodin Šimunović ne samo da je bio na meču nego nas je i jako lijepo ugostio u Washingtonu pa smo se tamo osjećali kao kod kuće.

Zahvalio se Hrga još nekim ljudima važnim za njegovu karijeru:

- Hvala i mojim promotorima Sauerlandu i Matchroom Boxingu i njegovu šefu Eddie Hearnu, a zajedno s njima i Željku Karajici, koji moju karijeru za sada vode jako dobro. Hvala i mojim trenerima Yousefu Hasanu i Pedru Diazu, ali i mom osobnom pomoćniku Bruni Maliću. To je moj prijatelj iz djetinjstva koji privlači ljepši spol našem timu. Morate priznati da je sladak - našalio se Hrgović na račun svog osobnog tajnika.

Sljedeću borbu, Hrgović bi trebao imati već krajem kolovoza ili početkom rujna. Kakvog si suparnika želi za taj nastup?

- Da se mene pita, a mene nitko ništa ne pita, ja bih htio neko veliko ime iz svijeta boksa kao što su Chisora, Parker, Povetkin, Takam.. Nekoga tko je odmah iza onih najboljih kao što su Joshua i Wilder. Ja sam najbolji kada je najveći pritisak i kada su najopasniji ljudi ispred mene. Tada je moj pripremni kamp žešći, a svaki je trening ubitačan. No, ja vjerujem da tako nekog za moj sljedeći meč ipak neću dobiti jer nitko neće prihvatiti za protivnika nekog tko ima samo osam profesionalnih mečeva, a opasan je po njih.

Svjestan je Filip rizika kojeg bi prihvatio ako bi se borio sa nekim od takvih boraca.

- Tko ne riskira taj ne profitira. Ja sam oduvijek bio luđak koji se ne boji izazova. Svi to jako dobro znate. Svjestan sam ja da bi me poraz u takvoj borbi vratio ne dva-tri nego deset koraka unazad, no ja se želim boriti protiv najboljih i siguran sam da bih u jednoj takvoj borbi i pobijedio.

Za očekivati je da će njegovi promotori ipak biti pažljiviji u biranju protivnika?

- Vjerujem, zato i jesu promotori, zaduženi su da grade moju karijeru, a ja sam boksač. Možda se neko takvo ime dogoditi u sljedećem meču, ali u sljedećih par hoće i ja se tome veselim. Tada ćete vidjeti pravog El Animala, u punom sjaju.

Dakle, nije realan niti skori meč s Joeom Joyceom, kojem bi Filip rado uzvratio za poraz u amaterskim danima.

- Ja bih to htio jer on je isto jako ime, no nas dvojica smo obojica budućnost ove kategorije i s poslovne strane to ne bi bio odveć pametan potez. Obojica smo na počecima naših profesionalnih karijera i nakon tog meča nekome bi doživio prvi poraz i nekome bi karijera krenula nizbrdo pa je za obojicu pametnije da se taj meč dogodi što kasnije.

Baš kao i onaj s aktualnim svjetskim teškaškim prvakom Anthonyjem Joshuom, pulenom njegov privremenog kopromotora Eddiea Hearna.

- Hearn je u jednu ruku sretan što sam imao tako uspješan debi na američkom tržištu, a u drugu sam osjetio zabrinutost u stilu "s tržišta od četiri milijuna ljudi, došao si mi raditi probleme". Kao da sam mu u pogledu vidio zabrinutost u smislu da u meni vidi opasnost i za svog pulena Joshuu. Kada mu prebijem Joshuu, neće više imati tako velikog šampiona za promovirati.

S obzirom na to da stremi svjetskom naslovu, je li moguće da na tom putu postane i europski prvak.

- Aktualni europski prvak Agit Kabayel ne bi prihvatio borbu sa mnom. Prije bi promijenio zanimanje nego prihvatio borbu sa mnom. Ja sam prilično bolje rangiran od njega i ne znam koliko bi ta borba imala smisla. No, ako to bude plan mog promotora, zašto ne. To bi bila dobra borba za njemačko odnosno europsko tržište i možda se, trenutno, kosi s ovim našim američkim planom.

Tu se Hrgović čak i našalio s kurdskim Nijemcem Kabayelom, ali i sa svojim pomoćnim trenerom Jukijem i njegovim jordanskim podrijetlom.

- Teško da bi on dobio vizu za Ameriku. Jedva je dobio moj pomoćni trener za kojeg smo napisali pet jamstvenih pisama. Zamisli, Yousef Hasan par kilometara od Bijele kuće. Djed mu se u grobu okretao, ha, ha, ha...

Šalio se i na račun washingtonskog nepuštanja njegove ulazne pjesme "Geni kameni".

- Isto se dogodilo i glavnom zvijezdi večeri, Davin Haneyju. Greška je to organizatora. Ja sam na tome insistirao, par puta sam to spomenuo svom promotoru i sljedeći put ću pričekati dok ne krenu "Geni kameni". Dok ju ne puste neću izaći. Žao mi je što se ta pjesma nije orila Washingtonom. No, tko zna, možda su preveli tekst pa je CIA malo intervenirala.

I ovaj put je Filip kazao da se želi kvalificirati za Tokio i osvojiti još jednu olimpijsku medalju za Hrvatsku.

- Moja je želja da nastupim u Tokiju i da ondje za Hrvatsku osvojim zlato. Tu se moj stav nije promijenio, a jedino treba vidjeti kako će hrvatske sportske institucije reagirati na moju želju. Za sada baš i nisu dobro reagirali i mislim da meni suspenzija Hrvatskog boksačkog saveza još uvijek traje. Zar ne bi svima trebalo biti u interesu da osvojimo olimpijsko zlato.

U subotu Filipa pak čeka zlato posve drugačije prirode. Bit će to dan u kojem će razmijeniti bračne zavjete sa svojom lijepom djevojkom Marinelom Čaja. Je li spreman i za takvu vrstu "dvoboja"? Odgovorio je u svom stilu, šaleći se:

- Vidjet ćemo. Svi misle da su spremni, a dogodi se svašta. S obzirom na to kako sam lijep, a sada već i popularan, da me ne bi neka otela. Šalim se. Nema bez obitelji ništa. Meni je to smisao života. Oženiti se, imati dječicu. Radujem se tome. Nije u šoldima sve.