Tinu sam poručio: Već si ispisao povijest, nemaš što izgubiti, samo možeš dobiti

Filip Ude, gimnastičar iz Čakovca, jako dobro zna kako je čekati deset dana od kvalifikacija do finala. Iskusio je to na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, gdje je na kraju osvojio srebrnu medalju u finalu vježbe na konju s hvataljkama.

– Taj period čekanja od kvalifikacija do finala… Ja sam imao devet dana, Tin i dulje, deset dana. Znam da sam jako loše trenirao sve te dane. Dosta sam se svađao s trenerom. Jer, dođeš tamo najspremniji u životu, a ništa ti ne ide na treninzima. Ne možeš napraviti vježbu, mučiš se, najradije bi odustao, ali to je OI, ne možeš prije finala odustati. Znam da je trener rekao samo da napravim bar jednu vježbu, bilo kako, samo da odguram od početka do kraja i to mi je dan prije finala uspjelo. Jedva sam nekako izgurao. I u finalu se sve posložilo – rekao je Ude i dodao:

Stalno sam bio u grču

– Probudio sam se dobro, još sam popodne spavao dva-tri sata, kao beba, što inače nikada ne radim ako je natjecanje navečer. Nema šanse. Ali, sve je nekako išlo k tome da će sve biti u redu. Dane sam tamo kratio trenirajući, družili smo se u Selu, ali ne možeš se nikada opustiti jer znaš što te čeka. Ipak si u grču. Hodam po selu i samo me primi grč, sjetiš se da nisi još završio posao. I spašavalo me da nisam sam. Da možeš popričati s drugima, promijeniti temu, ne misliti o onome što te čeka. Jer, kad si sam, stalno vrtiš vježbu u glavi. Prije spavanja vrtiš, dok se tuširaš, dok jedeš… Dosta je to naporno i psihički stresno. Nadam se da će Tin to sve izdržati. On od svih nas ima najjaču glavu i psihu. Mislim da s time neće imati problem – kaže Filip Ude.

To vam je srebro najveći uspjeh u karijeri?

– Da, to mi je najveći rezultat karijere. Nastupa se baš i ne sjećam. Ali, jedne stvari se sjećam, a to je da sam rekao da neću gledati ocjene drugih koji su išli prije mene i onda sam slučajno pogledao na semafor i vidio da moram samo odraditi vježbu i da osvajam medalju. Nešto što sam sanjao odmalena. Bilo me je jako strah, nastupao sam zadnji i sjećam se da mi je trener rekao dok sam gore namještao hvataljke:”Filip niš’ se nemoj bojati.” Mislim da me to smirilo. Ni dandanas ne znam kako sam pod tako velikim pritiskom, pred 20.000 ljudi, odvježbao vježbu života.

Idem u Pariz, zašto ne?

Šteta što niste u Tokiju?

– Iskreno, teško mi je gledati Tokio. Tri puta sam bio dio toga, a sad me nema. Htio sam naravno plasirati se i na ove četvrte Igre, ali na žalost, ozlijedio sam se. Teško mi je gledati jer nisam tamo, nisam u Selu, nisam s našim sportašima, ne družim se, a to je najljepše tamo. To veliko zajedništvo. Ali, ne ide uvijek sve po planu. Međutim, zašto ne probati izboriti Pariz? Za godinu dana nama u gimnastici već kreću kvalifikacije kroz Svjetske kupove, pa za dvije godine Svjetsko prvenstvo za koje su sada nova pravila i za njega se moramo kvalificirati – iskreno će Filip.

Imate li kakav dobar savjet za Srbića?

– Već sam mu napisao i poruku – bez obzira na to što se dogodilo, već si ispisao povijest, nemaš što izgubiti, možeš samo dobiti. Ako mu je suđena medalja, suđena mu je. A bilo bi fora da mi se pridruži – zaključio je Ude.

