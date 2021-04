Tin Srbić iz Basela: Mjere su stroge, a bilo je komplikacija s nošenjem maski

Hrvatski gimnastičari danas u Baselu nastupaju u kvalifikacijama Europskog prvenstva. Osam najboljih po spravama plasirat će se u finale po spravama koje je na rasporedu subotu i nedjelju. Na posljednjem Europskom prvenstvu imali smo tri osvajača medalja. Tin Srbić bio je srebrni na preči, Filip Ude srebrni na konju s hvataljkama, a Aurel Benović srebrni u vježbi na tlu. No na zadnjem EP-u u Mersinu zbog pandemije puno zemalja nije nastupilo pa je put do medalja bio puno lakši nego što će biti na ovom EP-u. Pored njih trojice danas će u kvalifikacijama još nastupiti Jakov Vlahek (konj s hvataljkama), Filip Boroša (parter) i Marko Sambolec (konj s hvataljkama). Hrvatsku vrstu ždrijeb je svrstao u subdiviziju II koja starta od 13 sati te u posljednju subdiviziju III koja je na rasporedu od 17 do 19.40 kada će se znati finalisti.

Maske na treningu...

– Prvo natjecanje ove sezone i odmah Europsko prvenstvo, što je malo čudno. Čudno je da smo u četiri mjeseca već na drugom EP-u, ali čudne je i zadnja godina i pol tako da smo se zapravo već i navikli na sve to. Ići ću danas u kvalifikacijama na vježbu koju sam radio u Mersinu u finalu, start 6.2. Planiram ući u finale pa u njemu onda raditi 6.5 i probati opet napasti medalju. Ne bih se ovaj put žalio da opet bude srebro ako bi ispred mene bio netko tko me stvarno zaslužio pobijediti. U dobroj sam formi. Trenirao sam jako dobro, pogotovo nakon Mersina i činjenice da me Tvorogal pobijedio. To me motiviralo da se tako nešto ne ponovi na ovako velikim natjecanjima – rekao je Tin Srbić.

Nakon dva uzastopna srebra bio bi red na zlatnu medalju?

– Neću najavljivati najsjajniju medalju, ali da očekujem sam od sebe medalju – očekujem – istaknuo je Srbić.

Kakve su epidemiološke mjere?

– Jako stroge. Već prvi dan bilo je komplikacija u dvorani s nošenjem maski. Tražili su od nas da nakon svakog pokušaja na spravi siđemo i stavimo maske, što nema nikakvog smisla. Diraš spravu koju dira 100 drugih ljudi i onda diraš masku i stavljaš je na lice. To je malo glupo. Nije baš ni da nam daju da izlazimo iz hotela, ali već smo se navikli na sve – zaključio je Srbić.

Ude broji već 16. EP

Filip Ude već je veteran na europskim prvenstvima.

– Ovo mi je 16. seniorski EP i moram priznati da sam ponosan na sebe. Imam uskoro 35 godina, a borim se s upola mlađima od sebe. I još sam konkurentan. A rekao sam sebi, dok god sam konkurentan i dok znam da mogu osvojiti medalju na velikom natjecanju, trenirat ću i truditi se nešto napraviti. U kvalifikacijama idem 6.0 ili 6.1 start, a ako prođem u finale, onda najtežu vježbu koju imam, 6.5. Ako hoću rezultat, moram pojačati vježbu u finalu, a nema puno ljudi koji imaju start 6.5 i koji to mogu odraditi, zato je u finalu sve moguće – istaknuo je Ude.

Od europskog prvenstva u Mersinu prošlo je tek četiri mjeseca?

– Istina, malo je preblizu ovo Europsko prvenstvo onome koje smo u prosincu imali u Mersinu. Ne znam uopće jesam li se odmorio, odmah smo krenuli pripreme za novu sezonu. Nažalost, otkazali su nam sve turnire prije Basela, što je veliki minus – rekao je Ude.

Osječanin Aurel Benović sve nas je iznenadio srebrom na tlu.

– S obzirom na cijelu ovu situaciju s pandemijom i strogim epidemiološkim mjerama, super sam spreman. Čak sam uspio i napredovati u ova četiri mjeseca od Mersina koji je za mene bio idealan. Imam malo problema s ozljedom desnog zgloba na nozi, pokušao sam to zaliječiti koliko sam mogao od Mersina do Basela. Nije mi baš do kraja pošlo za rukom, ali nadam se da neće stvarati veće probleme. Najavljivao sam da ću na ovom EP-u raditi i preskok i tu pokazati ono što sam naučio, ali ispalo je da zbog ozljede s nogom neću moći. Prioritet je parter. Jedan kiks na preskoku, samo jedna greška da se dogodi, može me skupo stajati da se još više ozlijedim – rekao je Benović koji će pokušati napraviti podvig.