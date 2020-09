Teškoće zbog koronavirusa: Ciboni odgođena utamica prvog kola

Košarkaši Cibone i Zaboka neće ovu subotu istrčati na parket Dvorane Dražena Petrovića jer je njihova utakmica odgođena za 29. rujna. Tako je odlučio HKS-ov povjerenik za natjecanje HT Premijer lige Dražen Orešković koji je uvažio Ciboninu zamolbu potkrijepljenu medicinskom dokumentacijom o tome da su devetorica njihovih prvotimaca bila zaražena koronavirusom ali i nalazima koji upućuju na daljnje praćenje situacije s nekima od njih.

Zamolili su iz Cibone da im se odgodi i gostovanje u Zadru, 25. rujna, u sklopu 2. kola domaćeg prvenstva no o tome će se odluka donijeti naknadno.

- O tome ćemo odlučivati nakon što svi Cibonini igrači koji su razvili bolest COVID-19 u ponedjeljak prođu još jednu liječničku provjeru krvožilnog sustava, pluća i slično. Predsjednik kluba je liječnik i vrlo je oprezan kada su u pitanju moguće posljedice od zaraze koronavirusom, posebice kada se u Beogradu dogodio smrtni slučaj s bivšim Zvezdinim igračem Michaelom Ojom koji je trenirao visokim intezitetom nakon što je prebolio ovu zaraznu bolest. Osim toga, kod jednog ozdravljelog Cibonina igrača pronađene su aritmije pri visokom opterećenju kakvih na prvom pregledu, uoči početka priprema, uopće nije bilo. Zato ćemo pričekati i tek kada budemo sigurni da nema nikakve ugroze za zdravlje Ciboninih igrača, tek tada ćemo donijeti odluku oko njihova nastupa u drugom kolu - ističe povjerenik Orešković koji nam je pojasnio i situaciju oko Ciboninih financijskih obveza prema bivšim igračima.

Video - Čelnici Cibone najavili novu sezonu

- Petorica bivših cibosa kod nas su tražila zaštitu ugovora i Cibona je to na vrijeme namirila i registrirala sve igrače, a to su oni koji su došli iz inozemstva, koji ne bi mogli igrati a da klub nije podmirio ta traženja. A bez obzira na odgodu prvog kola to su morali učiniti sada jer se njihov početak sezone vodi od ove subote, bez obzira što im je ta utakmica odgođena. Da to nisu obavili sada, za odgođenu utakmicu sa Zabokom imali bi na raspolaganju samo sedam igrača jer im je od ovoljetnih pojačanja jedino Nakić došao iz hrvatskog kluba.