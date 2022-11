Teške vijesti za Dalića i Hrvatsku! Ostali smo bez važnog aduta za Svjetsko prvenstvo

Loše vijesti za hrvatsku reprezentaciju dolaze nam danas iz Bundeslige, gdje su u utakmici 13. prvenstvenog kola igrali Hoffenheim i Leipzig.

Foto: Tom Weller/DPA 05 November 2022, Baden-Wuerttemberg, Sinsheim: Soccer: Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig, Matchday 13, PreZero Arena. Hoffenheim's Andrej Kramaric (r-r) and Hoffenheim's Angelo Stiller react unhappily. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the requirements of the DFL Deutsche Fußball Liga and the DFB Deutscher Fußball-Bund, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequence pictures and/or video-like photo series. Photo: Tom Weller/DPA

Utakmica je završila pobjedom gostiju 1:3, ali najvažnija vijest za hrvatske ljubitelje nogometa se dogodila u 18. minuti kad je zbog naizgled vrlo teške ozljede igru morao napustiti hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

Kramarić je napustio teren s bolnom grimasom na licu i bio je iznesen na nosilima, a njemački mediji iz svojih izvora tvrde da su šanse za Kramarićev odlazak u Katar iznimno male.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS Soccer Football - UEFA Nations League - Group A - Austria v Croatia - Ernst Happel Stadium, Vienna, Austria - September 25, 2022 Croatia coach Zlatko Dalic REUTERS/Lisa Leutner Photo: LISA LEUTNER/REUTERS

Hrvatski napadač već dulje vrijeme nije zaliječio neke starije ozljede što je sada došlo na naplatu. Na Svjetskom prvenstvu konkurirao je za poziciju prvog napadača uz Marka Livaju i Brunu Petkovića.