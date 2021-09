Tako je! Ude treći na konju s hvataljkama u Koperu

Hrvaski gimnastičar Filip Ude zauzeo je treće mjesto na konju s hvataljkama na natjecanju Svjetskog kupa u Koperu, dok je Tijana Korent završila na petom mjestu u finalu preskoka.

Ude je u svoju bogatu riznicu dodao 15. medalju iz serije Svjetskog kupa, a ovo mu je bio 61. nastup u finalu u karijeri. Finale konja s hvataljkama izborio je s najboljom ocjenom kvalifikacija, a u finalu je njegova ocjena od 14,200 ipak bila treća. Slavio je prošlogodišnji prvak Europe, Albanac ruskog podrijetla Matvei Petrov (14,650), dok je s istom ocjenom srebrni bio Ukrajinac Ilja Kovtun.

"Sve je bilo OK do saskoka. Napravio sam C saskok, iako sam imao snage. To mi je u startu uzelo tri desetinke. Ostatak vježbe je bio čist, nemam nikakve zamjerke. Ali, medalja je tu i sretan sam zbog toga", rekao je Ude.

Filip Ude, ali i Jakov Vlahek, Ana Đerek, Tijana Korent, Christina Zwicker i Sara Šulekić zajedno s trenerima Igorom Križimskim, Markom Brezom, Miroslavom Končarevićem, Kristijanom Vugrinskim i sucima Aidom Badić i Ratkom Vukovićem u srijedu ujutro lete prema Mersinu.

"Nadam se tamo pojačati vježbu i jasno, odraditi je. Nakon Turske, vikend poslije imamo finale CRO-GYM lige u Osijeku i već mjesec dana kasnije čeka nas Svjetsko prvenstvo u Japanu. Zgusnut raspored, na žalost COVID je i dalje u prvom planu, svako natjecanje, pa i ovo u Sloveniji, bilo je nekako u grču zbog svih tih COVID protokola… Nije jednostavno natjecati se u ovo vrijeme, ali borimo se s time, prilagođavamo se situaciji", dodao je Ude.

U drugom hrvatskom finalu u subotu, još jedna članica čakovečkog GK MZ Macan, Tijana Korent, zauzela je peto mjesto u finalu preskoka. U svom 34. finalu Svjetskog kupa u karijeri ocijenjena je sa 13,225. Slavila je domaća predstavnica Tjaša Kysselef (13,825).