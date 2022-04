Tako je! Našičani u četvrtfinalu Europske lige!

Rukometaši našičkog Nexea igrat će u četvrtfinalu EHF Europske lige nakon što su i uzvratnoj utakmici odigranoj u Bitoli pobijedili Eurofarm Pelister sa 22-21 (11-11) te s ukupnih 51-47 izborili plasman među osam najboljih momčadi u drugom po snazi europskom klupskom natjecanju.

Strijelce hrvatskog doprvaka predvodio je Marin Jelinić s pet pogodaka, a po četiri su postigli Mario Tomić i Halil Jaganjac. Triput su se u strijelce upisali Fahrudin Melić i Dorian Markušić. Sjajnu večer je imao vratar Mihailo Radovanović sa 13 obrana.

U domaćoj momčadi najbolji strijelac bio je hrvatski 'topnik' Stipe Mandalinić sa šest golova, pet ih je postigao Reiner Taboada, a četiri drugi hrvatski igrač Mateo Maraš.

Domaća momčad pod vodstvom nekadašnjeg izbornika hrvatske reprezentacije Željka Babića bolje je otvorila utakmicu i u 10. minuti (5-2) dostigla prednost Nexea od tri pogotka iz prve utakmice. U 17. minuti, golom Stipe Mandalinića, Pelister je došao i do +4 (7-3).

No, tada su konačno proigrali i izabranici Branka Tamšea, a razbranio se i vratar Nexea Mihailo Radovanović koji je u prvom poluvremenu sakupio sedam obrana.

U 25. minuti golom Gianfranca Pribetića Našičani su prvi put izjednačili (9-9), a tri minute poslije i došli do vodstva (11-10), kad je mrežu zatresao Janko Kević.

U drugi dio momčadi su ušle izjednačene (11-11), a Nexe je u prvih sedam minuta drugog dijela ostavio Pelister bez pogotka. Za to je najzaslužniji bio Radovanović s dvije sjajne obrane, a na drugoj strani su pogađali Melić, Tomić i Jelinić za velikih 14-11.

Našičani su održavali prednost od dva do tri pogotka od 35. do 56. minute, kad je domaća momčad prvi put došla do izjednačenja u drugom poluvremenu (20-20), iskoristivši razdoblje od pet minuta u kojima je Nexe ostao bez pogotka.

Fahrudin Melić je prekinuo taj post pogotkom za 21-20, a prolaz Nexea u četvrtfinale zapečatio je Marin Jelinić golom u 58. minuti za 22-21, što je ostao i konačan rezultat dvoboja.

Nexe će u četvrtfinalu igrati protiv danskog Gudmea koji je u dvije utakmice bio bolji od španjolske Bidasoe (63-59).

Prva četvrtfinalna utakmica na rasporedu je 26. travnja u Našicama, a uzvrat u Gudmeu bit će odigran 3. svibnja.