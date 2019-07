'Takav se poziv ne odbija, pa to je kao da vas zove madridski Real'

Goran Ivanišević ogledao je u ponedjeljak prvi meč Novaka Đokovića otkako je postao dio njegova stručnog stožera. Živciranju nije bilo mjesta, nije bilo potrebe da lete reketi, uostalom, Srbin je u prvome kolu Wimbledona svladao Philippaa Kohlschreibera u tri seta sa 6:3, 7:5, 6:3.

- Ma za mene je Đoković, naravno uz Rogera Federera, prvi favorit Wimbledona. U dobroj je formi, dobro igra, te mislim da će svakim sljedećim ogledom biti sve bolji i bolji - prokomentirao je Zec tu pobjedu i osvrnuo na početak ove svjetski zapažene suradnje.

- Naravno da sam bio iznenađen kada me Nole pozvao, bio je to jedan mali pozitivni šok. Bilo je posebno priznanje što me izabrao da budem dio njegova tima, a dosad sam uživao u svakom trenutku.

Velika stvar za mene je bio i taj nedjeljni prvi trening. Napokon sam nakon godinu dana uživao biti na teniskome terenu. To je jedna razina koja funkcionira nevjerojatno, od komunikacije nadalje, sve je impresivno - naglasio je Ivanišević i napravio zgodnu usporedbu:

- Kada te zove Novak Đoković, to je kao da te zove Real Madrid. Teško je reći ne. Nažalost, nisam uspio odgoditi sve dogovore koje sam imao od ranije, pa ću ostati uz njega u Wimbledonu samo jedan tjedan. Ali nema veze, on je profesionalac.

Bit će mi teško otići, ali nadam se da neće stati na ovome, da će se ta suradnja biti nastavljena. Odlučit ćemo, popričati. Ali ma što na kraju bilo, ovaj tjedan će mi uvijek ostati poseban - dovršio je slavni nekadašnji hrvatski tenisač i osvajač Wimbledona iz 2001. godine.