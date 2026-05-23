Svjetska senzacija na pomolu: Pep Guardiola odmah preuzima klub Cristiana Ronalda?

Ambicije nogometa u Saudijskoj Arabiji, čini se, nemaju granica, a cilj je u potpunosti preoblikovati globalno tržište. Nakon što su nedavno šokirali planet dovođenjem Cristiana Ronalda, čelnici Al-Nassra sada imaju još odvažniji i gotovo nevjerojatan cilj - uvjeriti Pepa Guardiolu da postane njihov idući glavni trener. Ono što se donedavno činilo kao puka medijska spekulacija, dobilo je na težini nakon što je katalonski stručnjak i službeno potvrdio da na kraju sezone napušta klupu Manchester Cityja, čime završava jednu od najuspješnijih trenerskih etapa u povijesti nogometa. S obzirom na to da je sada slobodan odlučivati o svojoj budućnosti, saudijski klub vidi jedinstvenu priliku da ostvari ono što se smatralo nemogućim i spoji dva najveća rivala s početka 21. stoljeća.

Prvi koraci prema ostvarenju ovog sna već su poduzeti. Prema višestrukim izvješćima, iz kruga bliskog katalonskom strategu stigla je potvrda da su se prve neformalne konverzacije odvile još početkom ove godine. Njegov agent, Josep Maria Orobitg, priznao je da je Al-Nassr kontaktirao Guardiolu prije otprilike mjesec i pol dana, no istovremeno je pokušao umanjiti značaj tih razgovora, navodeći kako se radilo "samo o kontaktu, bez ikakve obveze ili pismene ponude". Agent je također demantirao medijske napise o astronomskoj ponudi od 130 milijuna eura po sezoni, izjavivši da se "ne radi o tolikom novcu", no nije precizirao o kojem je iznosu riječ. Uz to, otkriveno je da je i Nogometni savez Saudijske Arabije kontaktirao Guardiolu prije petnaestak dana, no za sada neće biti daljnjih razgovora na tu temu.

Trenutak za ovaj potencijalni transfer je ključan iz više razloga. Osim što Guardiola postaje slobodan trener, situaciju dodatno potiče i iznenadna ostavka dosadašnjeg trenera Al-Nassra, Jorgea Jesusa. On je u petak objavio svoj odlazak samo nekoliko dana nakon što je s klubom osvojio naslov prvaka Saudijske Arabije, čime je ispunio glavni cilj sezone. Jesus je u oproštajnoj izjavi naglasio kako je njegova primarna misija bila pomoći Cristianu Ronaldu da osvoji naslov prvaka te da je s tim ciljem njegova uloga u klubu završena. Njegov odlazak otvara ključno mjesto na klupi i dodatno podgrijava spekulacije da je sve pripremljeno za dolazak trenerskog imena najvišeg kalibra, a na vrhu liste želja nalazi se upravo Pep Guardiola.

Sama ideja o zajedničkom radu Cristiana Ronalda i Pepa Guardiole izaziva apsolutnu fascinaciju u nogometnom svijetu, ponajviše zbog njihovog povijesnog rivalstva dok je Guardiola vodio Barcelonu, a Ronaldo bio prva zvijezda Real Madrida. Spajanje ova dva nogometna genija u istom timu predstavljalo bi jedan od najneočekivanijih i najzvučnijih poteza u povijesti sporta. S jedne strane je neosporni pobjednički mentalitet i liderska uloga Cristiana Ronalda, koji je i dalje predvodnik na terenu te centralna figura sportskog projekta saudijskog kluba. S druge strane je Guardiolina taktička ploča i revolucionarni sustav igre temeljen na posjedu i visokom presingu, zbog čega ga se smatra jednim od najutjecajnijih trenera svih vremena. Ujediniti nevjerojatan golgeterski instinkt Portugalca s genijalnom taktikom španjolskog trenera zlatni je san saudijskih vlasnika, koji time žele podići status svoje profesionalne lige na globalnu razinu.

Iako je uprava Al-Nassra spremna na agresivne poteze i financijske izdatke koji nadilaze sve dosad viđeno, operacija je daleko od realizacije. Guardiolin tim jasno je poručio kako nema formalnih pregovora niti ugovora na stolu, a njegov agent trenutno ne vidi veliku vjerojatnost da će Pep preuzeti saudijski klub. Uvjeriti trenera njegovog kalibra zahtijevat će puno više od novca. Bit će potrebna astronomska financijska ponuda, ali i besprijekoran sportski projekt koji može privući stručnjaka naviknutog na osvajanje najvećih europskih trofeja, poput šest naslova Premier lige i Lige prvaka s Manchester Cityjem. Guardiola je poznat po tome što pažljivo bira svoje iduće korake, a prelazak u ligu koja se još uvijek razvija bio bi ogroman zaokret u njegovoj karijeri, bez obzira na financijsku dobit.

Pokušaj dovođenja Pepa Guardiole nije izoliran slučaj, već dio šireg i dugoročnog trenda ulaganja Saudijske Arabije u nogomet. Cilj je privući najveća svjetska imena i tako ojačati domaću ligu te je učiniti globalno konkurentnom i prepoznatljivom. Dolazak Cristiana Ronalda označio je početak te nove ere, a interes za trenera Guardiolinog kalibra samo potvrđuje dugoročnu ambiciju i financijsku moć koja stoji iza projekta. Bez obzira na konačan ishod pregovora s Guardiolom, sam čin kontakta i iskazanog interesa šalje snažnu poruku ostatku nogometnog svijeta o rastućem utjecaju i namjerama saudijskog nogometa na svjetskoj sceni. U godinama koje dolaze, jasno je da će saudijski klubovi igrati sve važniju ulogu u kreiranju globalne nogometne karte, a lov na Guardiolu samo je najnoviji i najglasniji dokaz te namjere.