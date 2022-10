Svjetska legenda oduševljena igrama vatrenog: 'Hrvatska i Dinamo proizvode igrače kad god požele'

Joško Gvardiol privukao je pažnju svjetske javnosti nakon pogotka Real Madridu (3:2), ali već duže vremena ovaj sjajni mladić igra vrhunski nogomet.

Španjolski mediji su ga proglasili igračem budućnosti te su zaključili kako će biti prvi igrač 100 milijuna eura, a pohvale je uputio i legendarni Thierry Henry.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Olympique Lyonnais - Stade Louis II, Monaco - September 11, 2022 Former AS Monaco coach and player Thierry Henry before the match REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS

Ponajbolji francuski nogometaš u povijesti odao je priznanje Dinamo i Hrvatskoj.

- Stoper koji igra lijevom nogom, to je danas vrlo rijetka vrsta. Gvardiol je jak i ima sjajno oko za dodavanje. Ono što mi se posebno sviđa je načina koji Hrvatska i Dinamo Zagreb proizvode igrače kako im se prohtije. Tu im se mora odati priznanje. Jako je dobar u obrani, dobar je u zraku i na prekidima, ali ono najvažnije, ako ste stoper i igrate lijevom nogom, onda ćete itekako biti poželjna meta - izjavio je bivši nogometaš Barcelone i Arsenala.

Gvardiol prem Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, engleski Chelsea je navodno prvi u redu za kupovinu sjajnog 20-godišnjeg nogometaša.

Thierry Henry on Gvardiol: "It’s a rare breed to have a centre-back with a left foot. Everybody looks for that. He’s strong. An eye for a pass. Chelsea wants him and I can name a lot of teams. He’s good at defending and he’s good in the air on set-pieces."