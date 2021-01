Svi su zabrinuti zbog vatrenog i onoga što mu je napravio koronavirus

Kakve posljedice koronavirus može ostaviti na tijelo čovjeka koji je uz to vrhunski sportaš pokazuje slučaj Marina Pongračića (23). Hrvatski nogometni reprezentativac u studenom prošle godine zarazio se koronom zbog čega nije nastupio u utakmici s Portugalom na Poljudu.

Branič Wolfsburga proteklog je vikenda igrao od prve minute u utakmici s Union Berlinom (2:2). No, uspio je izdržati samo 45 minuta.

- Marin nije mogao doći do zraka. Svako malo je držao ruke na koljenima. To je nešto što se događa u sudačkoj nadoknadi, a njemu se to dogodilo u prvih 15 minuta utakmica. Nije spreman, nitko od nas ne zna kakav je trag ostavila infekcija - rekao je trener Oliver Glasner o Pongračiću koji je uz to sve nedavno prebolio mononukleozu.

I sportski direktor Wolfsburga Marcel Schäfer komentirao je situaciju s Pongračićem.

- Vrlo smo osjetljivi na ovu temu. Zdravlje igrača je najvažnije - rekao je.

A vijest da se Pongračić muči nakon koronavirusa prenijeli su brojni svjetski mediji. Pongračić se još uvijek bori s posljedicama zaraze COVIDOM-19, navodi agencija AP te prenosi izjavu Wolfsburgova ofenzivca Renata Steffena koji je također prebolio koronavirus.

- Svako toliko se osjećaš slabo ili imaš dane kada ti je teže disati - rekao je Steffen.