'Svi smo navijali za Hrvatsku u Rusiji, nadamo se da ćete opet u finale'

Veleposlanik Katara, Njegova Ekscelencija Nasser bin Hamad Mubarak Al-Khalifa, na dužnosti je u Zagrebu od svibnja 2018. Povod za intervju s tim iskusnim diplomatom s 40-godišnjim diplomatskim iskustvom, prije veleposlanikom u Južnoj Koreji, Italiji, Ujedinjenim narodima, Velikoj Britaniji, SAD-u..., pripreme su Katara za domaćinstvo Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine.

Podsjećamo, Katar je domaćinstvo SP-a dobio na glasovanju u prosincu 2010. pobijedivši u toj utrci Australiju, Južnu Koreju, Japan te u posljednjem krugu SAD, i u tom trenutku postao je najmanja država u povijesti koja će organizirati Svjetsko prvenstvo.

Otad katarsko domaćinstvo SP-a prate sumnje o korupciji visokih nogometnih dužnosnika, među ostalim i nedavno privedenoga Michela Platinija, no nikada ni jedna od tih sumnji nije potvrđena, pa stoga ne postoji nijedna prepreka održavanju najatraktivnijega sportskog događaja u toj zemlji Perzijskog zaljeva.

Odnos zemalja je prijateljski

Kako biste okarakterizirali odnose između Katara i Hrvatske, u kojim su područjima najintenzivniji, u kojem biste polju željeli da budu intenzivniji? Koji se hrvatski proizvodi najviše izvoze u Katar?, pitali smo veleposlanika.

– Odnos između naših dviju prijateljskih zemalja izvanredan je. Katar je jedina zemlja Perzijskog zaljeva koja ima veleposlanstvo u Zagrebu – kaže veleposlanik i dodaje:

– Hrvatska predsjednica bila je u posjetu Kataru, kao i katarski emir u Hrvatskoj, dakle imamo kontinuitet komunikacije između naših zemalja na najvišoj razini. U Kataru živi nekoliko stotina Hrvata zaposlenih u različitim područjima, a to je za nas najvažniji oblik “robe” - ljudi. Ljudi kreiraju razumijevanje među narodima. Imamo dva leta dnevno iz Dohe u Zagreb, i to pokazuje koliko nam je važan taj odnos – kazao nam je veleposlanik Al-Khalifa i nastavio:

- Jako smo zainteresirani za ulaganje u Hrvatsku. U svim područjima; industriji, poljoprivredi, vodoopskrbi, turizmu... Hrvatska je jedno od najboljih mjesta za ulaganje u turizam, zbog svoga položaja, mora, planina... Naša ulaganja u Hrvatsku zasad nisu velika, iznose oko 200 milijuna eura godišnje. Nadam se da će ta ulaganja u budućnosti rasti, do kraja godine planiramo u Zagrebu sastanak između katarskih i hrvatskih dužnosnika i biznismena. Njime ćemo potaknuti poslovnu suradnju.

Kako u Kataru gledate na položaj Hrvatske u međunarodnim odnosima, koliko je Hrvatska politički važan partner vaše zemlje?

– Hrvatska je Kataru jedna od najvažnijih zemalja. Vrlo je važan faktor u ovoj regiji. Uočavam da surađujete sa svim balkanskim zemljama. Katar i Hrvatska nisu velike zemlje, ali su i te kako važne u svojim regijama. Katar je poznat kao zemlja koja pomaže drugim zemljama da riješe svoje probleme pregovorima.

Pomogli smo Sudancima u Darfuru, u pregovorima između Amerikanaca i afganistanske vlade s talibanima... Dio je naše politike da pomažemo u rješavanju problema. Budućnost svijeta temelji se na suradnji, međusobnom pomaganju i olakšavanju komunikacije i uzajamnog razumijevanja. Što se ljudi bolje poznaju, lakše će riješiti probleme – ističe veleposlanik Al-Khalifa.

Jeste li upućeni u sportsku suradnju između Katara i Hrvatske? Jesu li katarski sportaši zainteresirani za dolazak u Hrvatsku? I zašto su hrvatskim nogometašima zanimljiviji angažmani u UA Emiratima i Saudijskoj Arabiji nego u Kataru?

– Sportska suradnja postoji preko nacionalnih sportskih saveza, neke katarske sportske momčadi već su gostovale u Hrvatskoj. Za veći interes hrvatskih nogometaša za odlazak u nama susjedne zemlje nisam znao.

Hrvatski su sportaši dobrodošli u Katar, a pogotovo hrvatska nogometna reprezentacija na SP 2022. godine. Nadam se da će u finalu igrati Hrvatska i Katar. To je san, ali nije nemoguće. Za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji svi smo u Kataru bili uz Hrvatsku. Nakon što su hrvatski nogometaši postigli onakav uspjeh u Rusiji, siguran sam da će biti i u Kataru za tri godine – naglašava veleposlanik Al-Khalifa.

Osim što će se ono održati u zimi, koje su još specifičnosti vezane uz SP u Kataru?

– Najprije, Svjetsko prvenstvo prvi put u povijesti bit će održano u našoj regiji. Bilo je već održano u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi, na Dalekom istoku, ali nikada kod nas. To je područje s gotovo 2,5 milijarda ljudi u susjedstvu Katara. Dalje; zbog toga što smo mala zemlja, u njoj su na projektu SP-a 2022. angažirane stotine tisuća ljudi iz raznih krajeva svijeta; tehničara, arhitekata, inženjera, liječnika...

Oni tvore ogromnu zajednicu ljudi na području Katara, i kad se jednoga dana vrate kući, činit će most između svojih zemalja i ljudi iz raznih zemalja s kojima su radili u Kataru, te s našim ljudima. To je jako važno. Također, SP 2022. bit će održan u regiji opterećenoj ratovima, otkad sam rođen; sukobima Izraelaca i Palestinaca, Izraela i Libanona, Iraka i Irana, invazijom na Kuvajt, invazijom na Irak...

Stoga, sada kada imamo Svjetsko prvenstvo, o našemu području dobiva se jedna sasvim nova impresija; SP će se održati u predivnoj zemlji, i dati nadu za 400 milijuna Arapa, od kojih je 70 posto mlađe od 30 godina. Koji neće razmišljati o tome da su dio rata, razaranja i terorizma, nego o tome da smo sada svi zajedno u Kataru, da imamo i drugo lice.

To je nova nada za mlade Arape, od Maroka i Mauretanije do Omana. Kao i nada za naše susjede, zatim za ljude iz bivšeg Sovjetskog Saveza, koji su dijelom također muslimani, iz cijele Afrike, zatim Bangladeša, Indije, Pakistana. To je Svjetsko prvenstvo za gotovo dvije milijarde ljudi u čijemu susjedstvu ono nikada nije bilo održano.

Što ako se na SP u srcu arapskog svijeta plasira i reprezentacija – Izraela?

– U međunarodnom sportskom natjecanju svatko je dobrodošao. U trenutku kada ste se prihvatili domaćinstva Svjetskog prvenstva, automatski prihvaćate sva pravila koje ono nosi – kaže veleposlanik Katara.

Bez zabrana alkohola

Postoji li procjena koliko će Katar kao država uložiti u organizaciju SP-a 2022. godine, u stadione, kampove, hotele, prometnice...? Hoće li sve 32 nacionalne momčadi koje sudjeluju na SP-u biti smještene u Kataru ili ćete koristiti infrastrukturne resurse susjednih zemalja?

– Prije nego što prvenstvo počne, dakle do kraja priprema za SP, potrošit ćemo otprilike 200 milijardi dolara, za svu infrastrukturu, ne samo za stadione. Iskoristit ćemo domaćinstvo SP-a da iznova izgradimo našu zemlju.

Dođete li u Dohu, vidjet ćete najbolju infrastrukturu na svijetu. Gradimo autoceste, jednu od najvećih luka, jedan od najboljih aerodroma, podzemnu željeznicu, mostove, tunele, čak i nove gradove. I imamo kapacitete u Dohi primiti sve 32 nacionalne momčadi. Hotela sa pet zvjezdica na jednom četvornom kilometru imamo više nego cijeli New York! – iznosi veleposlanik Katara zapanjujući podatak.

Hoće li za vrijeme SP-a u Kataru biti dopuštena konzumacija alkoholnih pića?

– Nije tajna, u većini hotelskih restorana u Dohi poslužuju alkohol. Neće biti zabrana. Svi navijači bit će dobrodošli, SP se održava u vrijeme kada su temperature zraka ugodne, mogu se kupati, mogu se baviti sportom u pustinji. Mnoge stvari bit će besplatne, a cijene smještaja bit će prihvatljive svima.

Koliko vam je važno da Hrvatska bude na SP-u?

– Hrvatska je zemlja koja je nedavno stekla neovisnost, prošla je teško razdoblje, nije financijski moćna poput zapadnih zemalja... A Hrvati su prošle godine u Rusiju došli “niotkud” i pobijedili su sve!

U tim utakmicama oni nisu predstavljali samo Hrvatsku, nego sve male zemlje trećega svijeta. I u svim tim zemljama svi su navijali za vas.

Ne zaboravimo, Francuska ima novca i igrače i iz drugih dijelova svijeta, što je sjajno i pokazuje lijepo lice Francuske, a Hrvatska ima tako malo novca, ali ima duh, ima srce. Zato se sve u Rusiji dogodilo s razlogom. Nadam se da će Hrvatska biti i na SP-u u Kataru – zaključio je veleposlanik Katara u Zagrebu Nasser bin Hamad Mubarak Al-Khalifa.