Sve je spremno za malonogometni spektakl na Kegliću

Legendarni Keglbajs željno iščekuje najbolje hrvatske amaterske malonogometne momčadi koje će se ovoga vikenda na tom kultnom mjestu okupiti na završnici Socca malonogometnog prvenstva Hrvatske. Najbolji sastav izborit će izravan plasman na ovogodišnju Ligu prvaka u Mariboru.

Momčadi su podijeljene u 6 skupina po tri ekipe, a dvije momčadi, CBS Dentum i Raven odigrat će pretkolo.

- Zadovoljni smo ždrijebom. Mislim da imamo jednu od najboljih ekipa za odlazak na Ligu prvaka. To su sve velikonogometaši, bivši prvoligaši koji će se sigurno dobro snaći na manjem terenu. Jedva čekam da sve započne.

Budući da sam iskusio igranje na Svjetskom prvenstvu, volio bih svakako iskusiti i Ligu prvaka - pojasnio je Ivan Rančić, kapetan malonogometne reprezentacije s lanjskog SP u Portugalu koji će na završnici zaigrati s momčadi Team 10.

- Budući da smo debitantni na ovom natjecanju, ne očekujemo previše. Uigrana smo ekipa i igramo već dosta godina zajedno. O protivnicima u skupini konkretno ništa ne znamo, ali možda još i bolje da se susretnemo u četiri oka pa neka bolji pobjedi. Puno bi značilo da odemo na Ligu prvaka, kako za nas, tako i općenito za promociju Socce u Slavoniji - kazao je Danijel Jaman iz ekipe AS Crnaić Vinkovci te nastavio:

- Mi smo turnirska ekipa, igramo najčešće 5+1, ali većinom na betonu. Ovaj malonogometni koncept jako je interesantan, pogotovo socca penali. To je sve nešto novo za nas, tako da smo jako sretni što smo dio ove priče - zaključio je Jaman.

Svi ljubitelji ovog atraktivnog sporta neka se ovoga vikenda slobodno upute na Keglić. Ulaz za je besplatan, a polufinalne i finalne utakmice moći će se pratiti uživo i putem Hrvatske nogometne televizije (HNTV).

Raspored ždrijeba i satnice slijede u nastavku:

SUBOTA – 29. 06. 2019.

8:30, CBS Dentum – Raven (pretkolo)

9:15, Sobe apartmani Zagreb – CB Tim Ivančić-DVD Volavje (skupina D)

9:45, AiB Elektroinstalacije – pobjednik pretkola (skupina F)

10:15, CB Petica - Sobe apartmani Zagreb (skupina D)

10:45, CB Glamur – AiB Elektroinstalacije (skupina F)

11:15, Meteora Produkcija – Mili i cvjetno društvo (skupina A)

11:45, CB Glamur – pobjednik pretkola (skupina F)

12:15, CB Tim Ivančić-DVD Volavje – CB Petica (skupina D)

12:45, NK Slunj – Topnici CB Gas Gas (skupina B)

13:15, Petgrad – Meteora Produkcija (skupina A)

13:45, Pudić prijevoz IM-Moto – Kokot Agro (skupina C)

14:15, Team 10 – NK Slunj (skupina B)

14:45, CB Europa – Autoprijevoznik Blažević MNK Sasina (skupina E)

15:15, Višnjik Zadar – Kokot agro (skupina C)

15:45, Petgrad – Mili i cvjetno društvo (skupina A)

16:15, AS Crnaić Vinkovci – CB Europa (skupina E)

16:45, Topnici CB Gas Gas – Team 10 (skupina B)

17:15, Višnjik Zadar – Pudić prijevoz IM-Moto (skupina C)

17:45, AS Crnaić Vinkovci – Autoprijevoznik Blažević MNK Sasina (skupina E)

18:30, osmina 1

19:00, osmina 2

19:30, osmina 3

20:00, osmina 4

NEDJELJA – 30. 06. 2019.

9:30, četvrtfinale 1

10:35, četvrtfinale 2

11:40, četvrtfinale 3

12:45, četvrtfinale 4

14:00, polufinale 1

15:05, polufinale 2

17:00, utakmica za treće mjesto

18:15, finale