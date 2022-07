Sva Čačićeva lutanja: Trener Dinama vukao je teško razumljive poteze

Igrom Dinama protiv makedonskog prvaka Shkupija nitko ne može biti zadovoljan, nije to ni trener plavih Ante Čačić. No, za to si je dobrim dijelom i sam kriv iako dobar dio krivnje ide na pleća igrača jer morali su dati više s obzirom na svoju kvalitetu. Morali su dati više bez obzira na poteze koje je vukao trener, a koji su prilično teško razumljivi.



Oponenti sad likuju