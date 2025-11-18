Sutkinja napravila veliki skandal, članovi Maradonine obitelji zgroženi

Argentinska sutkinja koja je u svibnju uzrokovala prekid suđenja vezanog za okolnosti u kojima je umro legendarni argentinski nogometaš Diego Maradona, zbog njezine tajne suradnje na TV seriji o tom postupku, smijenjena je u utorak s dužnosti, nakon jednotjednog saslušanja pred posebnom komisijom.

Julieti Makintach (48) zabranjeno je obnašanje bilo koje sudačke dužnosti, a posebna komisija sastavljena od sudaca, odvjetnika i zakonodavaca iz pokrajine Buenos Aires odluku je donijela jednoglasno. Sutkinja nije nazočila kratkom vijećanju na kojem je objavljena presuda, priopćila je francuska izvještajna agencija AFP.

U svibnju je Julieta Makintach, jedna od troje sudaca koji su predsjedavali suđenjem sedmorici zdravstvenih djelatnika u vezi s okolnostima Maradonine smrti 2020. godine, bila izuzeta nakon što je otkriveno da je sudjelovala u produkciji dokumentarne mini-serije o suđenju, u kojoj se i pojavila.

To je dovelo do prekida sudskog postupka na zahtjev nekoliko stranaka, nakon dva i pol mjeseca saslušanja i svjedočenja više od 40 osoba.

Nedavno je zakazan početak ponovljenog sudskog postupka za 17. ožujka sljedeće godine, a vodit će ga novo sudsko vijeće.

Poništenje sudskog postupka, koji je od ožujka do svibnja s velikim zanimanjem praćen u Argentini i širom svijeta, izazvalo je bijes, a posebno gnjevni su bili članovi obitelji argentinske nogometne legende.

U utorak su se bivša partnerica Diega Maradone, Veronica Ojeda, i njihov sin Dieguito zagrlili nakon što su čuli presudu, a Ojeda nije mogla suzdržati suze.

Julieta Makintach je proglašena krivom, između ostalog, za nemar, zanemarivanje dužnosti, odavanje tajni i zlouporabu ovlasti.

"Lagala je, manipulirala, bila pristrana, zloupotrijebila ovlasti koje joj je dodijeljeno ulogom sutkinje, koristeći državne resurse za promicanje projekta u vlastitu korist i na štetu pravde", izjavila je tužiteljica Analia Duarte, tražeći njenu smjenu.

Sa svoje strane, sutkinja Makintach je tvrdila da je samo odgovorila na zahtjev prijateljice za intervju te da nije znala da će taj materijal biti korišten u dokumentarnom filmu, u duljem formatu. Tužiteljstvo je osporilo ovu tvrdnju.

Mini-serija je već imala svoj naslov "Božanska pravda", a kratka najava filma je prikazana u sudnici. U njoj se moglo vidjeti sutkinju Makintach kako hoda praznom sudnicom u nedjelju, neposredno prije početka suđenja, te kako ju filmska ekipa snima i intervjuira.

Makintach je prošli tjedan rekla da duboko žali zbog svoje pogreške.

"Nikada nisam zamišljala da će ovaj privatni materijal imati tako monumentalne posljedice. Tisuću puta se ispričavam obitelji (Maradona) što nisam postigla ono što sam najviše željela, a to je bilo provesti pravdu."

Tijekom ponovljenog suđenja, sedmero zdravstvenih djelatnika, liječnika, psihijatra, psihologa i medicinskih sestara, ponovno će biti suočeno s optužbama za moguće fatalno zanemarivanje u skrbi za Maradonu. Legendarni nogometaš je u trenutku smrti imao 60 godina, a ustanovljeno je da je umro od kardiorespiratorne krize i plućnog edema tijekom oporavka nakon neurokirurškog zahvata.