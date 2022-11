Susjedi stvarno misle ozbiljno? 'Idemo napraviti čudo, mislim na finale i osvajanje SP-a'

Srpska nogometna reprezentacije ispraćena je s velikim očekivanjima na svjetsko prvenstvu u Kataru koje su izborili izravnim plasmanom nakon slavlja kod Portugala u Lisabonu.

Izbornik Dragan Stojković dobro je posložio momčad, ali stručnjaci im ne predviđaju neki osobit rezultat, eventualno prolazak skupine.

Ipak, reprezentativac Srbije Andrija Živković misli drugačije i smatra kako su orlovi spremni i u stanju napraviti senzaciju, odnosno otići do kraja.

- Kad smo već tu, ajmo napraviti čudo. Sjećam se kako su Grci doživjeli osvajanje Eura 2004. godine. Ne mogu ni zamisliti što bi se u sličnoj situaciji dogodilo u Srbiji. To bi bio pakao. Sličnog smo mentaliteta, ali kod nas bi bila još veća euforija. - rekao je grčkim medijima.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE 02, June, 2022, Belgrade - The UEFA Nations League, League B match between the national teams of Serbia and Norway was played at the Rajko Mitic Stadium. Andrija Zivkovic, #14 (Serbia), Julian Ryerson, #14 (Norway). Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages 02, jun, 2022, Beograd - Utakmica UEFA Lige Nacije, divizije B izmedju reprezentacija Srbije i Norveske odigrana je na stadionu Rajko Mitic. Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL

Nakon toga su ga pitali je li to plasman u četvrtfinale, Živković je dao odgovor:

- Ne! Ja mislim na finale. I da osvojimo.

Srbija će svjetsko prvenstvo otvoriti 24. studenog protiv Brazila, a u toj skupini su još Kamerun i Švicarska.