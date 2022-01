Sunsi i Bucksi nezaustavljivi u pobjedama!

Phoenix Sunsi su i dalje su najbolja momčad u NBA košarkaškoj ligi, a sinoć su upisali šestu pobjedu u nizu svladavši Indiana Pacerse sa 113-103.

Mikal Bridges (23), Bismack Biyombo (21) i Chris Paul (18,16 asistencija) predvodili su Phoenix koji već na pet gostovanja u nizu ne zna za poraz. Sunsi su u posljednjih deset utakmica upisali samo jedan poraz.

Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS Jan 22, 2022; Phoenix, Arizona, USA; Phoenix Suns center Bismack Biyombo reacts against the Indiana Pacers in the second half at Footprint Center. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports Photo: Mark J. Rebilas/REUTERS

Nešto lošiju večer imao je vodeći strijelac Sunsa Devin Booker, koji je utakmicu završio sa samo 11 poena. Momčad iz Arizone vodi u ligi s omjerom 36-9.

Kod Pacersa su Chris Duarte i Lance Stephenson postigli po 17 poena, dok je Goga Bitadze dodao 16 poena i 11 skokova, no Pacersi nisu pokazali igru ​​koju su pokazali dvije večeri ranije kada su svladali Golden State Warriorse.

Foto: Benny Sieu/REUTERS Jan 22, 2022; Milwaukee, Wisconsin, USA; Milwaukee Bucks forward Khris Middleton (left) drives the ball against Sacramento Kings forward Harrison Barnes (40) in the first quarter at Fiserv Forum. Mandatory Credit: Benny Sieu-USA TODAY Sports Photo: Benny Sieu/REUTERS

I četvrta najbolja momčad Istoka i aktualni prvaci Milwaukee Bucksi nastavili su svoj pobjednički niz dok su Khris Middleton i Jrue Holiday zajedno postigli 60 u pobjedi nad Sacramento Kingse 133-127.

Middleton je postigao 34 poena, dok je Holiday skupio 26 poena, pa su Bucksi pobijedili i u trećoj domaćoj utakmici zaredom i to bez zvijezde Giannisa Antetokounmpe, koji je na prisilnom odmoru zbog ozljede koljena.

Foto: Ken Blaze/REUTERS Jan 22, 2022; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Cavaliers guard Darius Garland (10) drives to the basket against Oklahoma City Thunder forward Luguentz Dort (5) during the second half at Rocket Mortgage FieldHouse. Mandatory Credit: Ken Blaze-USA TODAY Sports Photo: Ken Blaze/REUTERS

Darius Garland predvodio je Cleveland Cavalierse do pobjede nad Oklahoma City Thunderom (94-87) s 23 poena i 11 asistencija. Rookie Evan Mobley dodao je 15 poena i 17 skokova, što je njegov osobni rekord u skokovima u utakmici sezone, za šestu pobjedu Clevelenada u zadnjih sedam utakmica, dok su Thunderiizgubili dvanaestu utakmicu u posljednjih četrnaest okršaja.