Steven Gerrard želi da mu u klubu i iduće sezone igra prekaljeni veteran

Trener Aston Ville Steven Gerrard izjavio je da želi da krilo Ashley Young (36), kojemu ugovor ističe na kraju sezone, ostane u klubu.

Young je igrao za Aston Villu od 2007. do 2011., a onda je prešao u Manchester United u kojem je proveo devet sezona. Nakon toga je dvije sezone bio u Interu, da bi se u lipnju 2021. kao slobodan igrač vratio u Aston Villu.

Ove sezone skupio je 23 nastupa za Villu od čega 11 u početnoj postavi.

- Ja sam jasno dao do znanja Youngu da želim da ostane u klubu i tome je već bilo razgovora. No, na kraju uvijek odlučuje igrač. On mora biti sretan i on mora željeti željeti ostati. Još imamo puno toga za razgovarati i nema žurbe. No, mi smo vrlo zadovoljni s njim - izjavio je trener Gerrard.