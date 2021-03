Kvalifikacije za OI

Starčević u Tokiju, još trojica mogu do odličja

Od ostale četvorice hrvatskih predstavnika do borbe za broncu stigao je Marko Koščević u kategoriji do 130 kg, a u nedjeljnom repesažu će se do meča za odličje moći probiti i Ivan Lizatović (do 60 kg) te Danijel Janečić (do 67 kg).