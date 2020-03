Srebrić je bio jedan od pionira ideje, a Zdravko Mamić je dao jaki impuls

Gledamo današnje klince Dinama kako u svakoj utakmici unose cijelog sebe, kako se nikoga ne boje, danas su u modi “fakini”, dečki koje vodi Igor Jovićević.

Mlada momčad Dinama koja je u četvrtfinalu Lige prvaka. Ti dečki nastavljaju tradiciju plave nogometne škole.

>> Pogledajte reportažu engleskog novinara o Dinamovoj nogometnoj školi

Iako ih je dosta došlo iz drugih klubova i zemalja, nastavljaju tradiciju u kojoj je i puno onih koji su i prve nogometne korake napravili u Dinamu.

Sve to krenulo je prilično davno i nimalo slučajno.

'Mali Ajax'

– Te legendarne 1967. godine u klubovima smo imali pionire, mlađe juniore i juniore. No, kako se nogomet razvijao, željeli smo praksu pretvoriti i u formalne oblike. I to smo predložili Izvršnom odboru Dinama Ante Pavlović, Đuka Prelog i ja. Naš prijedlog usvojen je 27. prosinca 1967. godine. Puno nam je pomogao Mirko Barišić, tadašnji dopredsjednik, a danas predsjednik Dinama. Predsjednik je tada bio Ivica Kolić. I to je tada postala nogometa škola – briljantno se svega sjeća Zorislav Srebrić koji je od 1972. godine i sam bio trener mlade momčadi koju se zvalo “mali Ajax”.

– Od 1971. do osamdesetih godina taj “mali Ajax” imao je puno uspjeha. Iako smo bili zapravo klub u klubu, usko smo surađivali s vodstvom cijelog kluba. Nije tu bilo podijeljenosti ni antagonizma. Imali smo čak i svoj žiroračun, imali smo svoje prihode – rekao je Srebrić.

Izdvojio je i jedan detalj kakav će se u današnjem svijetu gotovo nemoguće ponoviti.

– Igrali smo u Novoj Gradiški s “malim Ajaxom” i imali smo dogovor oko toga kolika je naša naknada jer imali smo troškove puta, opreme... I bilo je jako puno ljudi na utakmici, na naš je račun sjela naknada, kad za nekoliko dana zovu ljudi iz našeg računovodstva i kažu da je na račun sjeo još nekakav novac, ponovno iz Nove Gradiške. Ljudi su bili toliko pošteni i uplatili nam dodatni novac, rekavši da su zaradili od našeg gostovanja više negoli su planirali i da bi bilo pošteno da to podijele s nama.

Dinamova škola i danas je sjajna, dobiva sve više europskih priznanja kao nogometna akademija koja neprestano proizvodi igrače. Pa čak 14 ih je prošlo kroz Dinamo od onih koji su se okitili svjetskim srebrom u Rusiji.

– Dinamo radi ozbiljan posao sa školom. Gledajući sada ovako sa strane, jaki impuls školi dao je Zdravko Mamić koji je bio u našoj školi kao igrač od pionira do juniora. Prepoznao je važnost nogometne škole i u nju se puno uložilo. I prije je u školi radilo puno velikih trenera. Ne želim ih nabrajati da nekoga ne zaboravim, a očito je da se tako i nastavilo, sve još puno profesionalnije – kaže Zorislav Srebrić, današnji savjetnik predsjednika HNS-a Davora Šukera.

Temelj naslova iz 1982.

Kad već Srebrić nije želio, mi ćemo spomenuti neka od tih trenerskih imena koja su radila u školi: Zdenko Kobešćak, Zorislav Srebrić, Ivan Đalma Marković, Mirko Bazić, Otto Barić, Rudi Cvek, Ivica Cvek, a školu su od devedesetih vodili Mirko Bazić, Ilija Lončarević, u njoj su radili ili je vodili Marko Mlinarić, Hrvoje Braović, pa nakon reorganizacije Božidar Šikić, Romeo Jozak, Marijan Vlak, Ivo Šušak... Sad joj je na čelu Damir Krznar.

– Treba reći da je u prvim momčadima Dinama bilo puno igrača koji su prošli cijelu našu školu. Primjeri iz 1982. godine su Velimir Zajec i Zlatko Kranjčar. Puno je onih koji su u nju došli, poput Vlaka, Janjanina, Mustedanagića, braće Cvetković... – dodao je Srebrić i istaknuo:

– U školi se uvijek vodila briga o pojedincu, napretku pojedinca i mislim da to i danas treba biti smjernica, što više se posvetiti individualnom radu.

Kad se barem samo površno baci pogled u povijest, čudesno je vidjeti koji su sve igrači u njoj poniknuli ili odradili dio svog nogometnog školovanja. Od te čudesne generacije koja je osvojila naslov 1982. godine spomenimo samo igrače kao što su: Vlak, Bračun, Zajec, Kranjčar, Mustedanagić mlađi i nedavno preminuli Braun, Cupan, Bručić, Munjaković, Bogdan, Cerin, Mlinarić, Deverić... pa kasnije Pavličić, Ištvanić, Panadić, Prosinečki, Boban, Jurčević.

Treba im više terena

Od 90-ih kroz plavu su školu prošli Butina, Šimić, Mamić, Kosić, Peternac, Jurčić, pa malo iza njih Marić, Soldo, Cvitanović, Šokota, Bišćan, Mikić, Turina, Modrić, Leko, Zahora...

Nakon 2000. bili su to Drpić, Čale, Kranjčar, Eduardo, Ćorluka, Lovren, Badelj, a u posljednje vrijeme Pjaca, Benković, Kovačić, Brekalo, Šunjić, Šimunović, Ćorić, Halilović, Jedvaj. Treba naglasiti i da su dio školovanja prošli Dani Olmo i Marcelo Brozović.

Plejada je to igrača koji su napravili velike stvari, a još ih nismo sve spomenuli. Sve to dokaz je sjajnog rada nogometne škole Dinama koja je sve veća, sve uglednija jer sad u nju dolazi i sve više stranaca i kojoj su današnji tereni u Maksimiru premali.

No, vjerujemo da će Dinamo uskoro dobiti još pokoji teren za omladinsku školu, pa da onda bude i najbolja u Europi! Šteta je što je koronavirus prekunuo aktualnu juniorsku Ligu prvaka, jer uvjereni smo da bi Jovićevićeva momčad mogla i do naslova.