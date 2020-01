Uplakanom Novaku Đokoviću to je bila najveća kazna

Novak Đoković predvodio je srpsku tenisku reprezentaciju do naslova na prvom ATP kupu u Sydneyju. Srbija je u finalu pobijedila Španjolsku s 2:1.

Otac najboljeg srpskog tenisača Srđan Đoković u jutarnjem programu na srpskoj televiziji TV Prva otkrio je kako Novak nije volio gubiti te je teško podnosio neuspjehe.

– Teško mi je kada gubi, ali i on ih teško podnosi, samo to ne pokazuje. Dugo mu treba da se oporavi od poraza. Stalno sam mu govorio kako čovjek u porazu može mnogo toga više naučiti nego iz pobjede. Poraz ga tjera da razmisli zašto se dogodio, a pobjeda sakrije ružne stvari koje su se događale tijekom igre – rekao je Srđan Đoković.

Je li Novak plakao kada je izgubio?

– I to se događalo, rijetko, ali i toga je bilo. Kada je imao sedam, osam godina bio je kažnjavan i više to nije radio. Novak je bio kažnjen i kada nije priznao poraz na pravi način. Govorili smo mu da poraz mora podnijeti kao i pobjedu, jer i to je dio sporta – dodao je Srđan Đoković.

Novakov otac otkrio je kako je kažnjavao sina.

– Nije išao na trening. Novak je uvijek bio fantastično dijete. Kakav je bio sa šest godina, takav je i danas. Discipliniran i vrijedan svih 24 sata – istaknuo je Srđan Đoković.

