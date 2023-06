VIDEO Srdačan doček Oršića: 'Bjelica je bio važna karika u odluci. Sretan sam s njim u klubu'

Mirslav Oršić je ovoga četvrtka stigao u Trabzon kako bi zaključio transfer u momčad Nenada Bjelice. Hrvatski trener doveo ga je u Dinamo, a sada i Trabzonspor. Za njime je neuspješan period u Southamptonu, a sada ga je napustio za oko četiri milijuna eura odštete i svoju karijeru nada se oživiti u Turskoj.

Prema informacijama iz Trabzonspora, Oršić i Španjolac Joaquín Fernández obavili su liječnički pregled. Na aerodromu su ih ranije u četvrtak dočekali navijači i novinari .

"Želim zahvaliti navijačima na toploj dobrodošlici. Presretan sam što sam ovdje, nadam se da ćemo imati jako dobru sezonu i vidjet ćemo što će se dogoditi", rekao je Oršić na kojem se vidjelo da nije očekivao tako srdačan doček.

Pitali su ga i o treneru Bjelici. "Poznajem ga otprije, bili smo skupa u Dinamu. Bio je važna karika u mojoj odluci, sretan sam što sam s njim u velikom klubu. Nadam se da ćemo imati sjajnu sezonu i osvojiti neke trofeje", kazao je Hrvat.

"Nisam postavljao puno pitanja o gradu, rekao mi je nekoliko stvari. To mi nije važno, došao sam ovdje igrati nogomet i to je to", rekao je o gradu pa otkrio koji će broj nositi. "Pričali smo danas, nadam se da će biti 99. Još nisam siguran. To mi je sretan broj", zaključio je bivši hrvatski reprezentativac.

