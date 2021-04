Srbi ga obožavaju, Ronaldo ne podnosi, a sudit će i plavima: Njima donosi sreću

Nakon prvih 90 minuta u Maksimiru i poraza od 1:0, Dinamo putuje u Španjolsku. El Madrigal će biti borilište koje će odrediti sudbinu zagrebačke momčadi u Europi za ovu sezonu.

Damir Krznar ide po svoj povijesni trenerski podvig, dinamovci po još jedno čudo, a u svemu tome pravdu će dijeliti čovjek koji je na sebe privukao poglede cijele Europe - Danny Makkelie.

A zašto ih je privukao? Pa, ne zbog dinamovaca. Oni ga, doduše, pamte. Po dobrome, srećom. Sudio je Nizozemac plavima već dva puta u Europi. Prvi puta 2013. protiv Sheriffa, kada su Zagrepčani slavili 3:0 i drugi puta 2014. protiv Aalborga, kada su slavili plavi dečki 1:0.

No, 2021. Makkelie je ušao u anale kada je poništio gol Cristianu Ronaldu na utakmici između Srbije i Portugala. I to ni manje ni više nego pobjednički gol. U 93. minuti je Ronaldo zabio, lopta je prešla gol liniju cijelim obujmom, ali sudac to nije vidio, a VAR se u kvalifikacijama ne koristi.

Portugalac je skinuo kapetansku vrpcu, bunio se, bacio ju, vrištao. No ništa mu nije pomoglo. Otišao je s Marakane revoltiran.