Srbi bijesni zbog novog dresa za SP-u Kataru: 'Spalite ga! Ovo nije zlatna, ovo je boja pljeskavice!'

Dres srpskih nogometaša za Svjetsko prvenstvo ovoga puta nije izazvao oprečne reakcije javnosti. Jednostavno nikome se ne sviđa.

Kada se krajem 2021. upriličilo prvo predstavljanje dresa, javnost je bila zgrožena. Ipak, tada je postojala nada da će se na kraju sve promijeniti i da će ovaj dres biti redizajniran.

Navijači otvoreno kažu da ružniji dres nisu vidjeli i da bi bila šteta u ovom dresu igrati na Svjetskom prvenstvu u Kataru od 20. studenog do 18. prosinca.

Komentari navijača su čini nikad oštriji.

"Spalite ga!"

"O čovječe... počinjem vjerovati da ćemo se zapravo odreći ovog dresa. Ovo je loš znak."

"'Zlato' nije čak ni zlato. Ovo je boja pljeskavice koja napušta moje telo kad imam dijareju."

Ovaj dres prodavat će se po cijeni od 90 dolara, a FIFA-ina objava izazvala je brojne reakcije. Na fotografiji su Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Sergej Milinković-Savić koji poručuju da je do početka Svjetskog prvenstva ostalo još samo 100 dana.

Wtf are Mitrovic, Vlahovic & SMS wearing? When did they decide to play for Latvia instead? 🤮 https://t.co/BbO8fq5n67