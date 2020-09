Sramotne scene: Odvezli je u invalidskim kolicima, a protivnica joj vikala 'odj***'

Španjolac Rafael Nadal prošao je uvjerljivo u 3. kolo Roland Garrosa izgubivši protiv Amerikanca Mackenziea McDonalda samo četiri gema - 6-1, 6-0, 6-3.

Branitelju naslova i rekorderu Garrosa s 12 titula trebalo je samo sat i 42 minute za pobjedu, a Nadala u 3. kolu čeka bolji iz dvoboja Japanca Keia Nishikoria i Talijana Stefana Travaglie.

Puno teže je do prolaza u 3. kolo došla peta nositeljica Nizozemka Kiki Bertens, koju su nakon pobjede morali s terena odvesti u nosilima. Bertens je ozlijedila gležanj u maratonskoj pobjedi nad Talijankom Sarom Errani s 7-6 (5), 3-6, 9-7. Pri tom se Errani ponijela iznimno nekorektno, provocirala je i vikala da "odj***".

Kiki bertens escorted off of the court on wheelchairs iterally screaming in pain.. chile i don't know what the physio was thinking when she lifted her injued leg so carelessly like that!! pic.twitter.com/exJiiq281i