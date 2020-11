Sprema se trenerska smjena u Fiorentini

Trener Fiorentine Giuseppe Iachini trebao bi dobiti otkaz, a na klupi bi ga mogao naslijediti Cesare Prandelli (63), koji je s reprezentacijom Italije bio viceprvak Europe 2012. godine.

Fiorentina se nakon šest kola Serie A nalazi na 11. mjestu sa sedam bodova, a talijanski mediji tvrde da će Giuseppe Iachini dobiti otkaz bez obzira na to kako završi subotnja prvenstvena utakmica u gostima kod Parme.

Talijanski mediji navode da su u igri za trenera Fiorentine bili i Maurizio Sarri te Luciano Spalletti, ali da su oni odbili punude, dok je Prandelli spreman potpisati ugovor do kraja ove sezone. Prandelli je uspješno vodio Fiorentinu od 2005. do 2010. godine, a u sezoni 2009-10. u Ligi prvaka stigli su do osmine finala, gdje su nesretno eliminirani od Bayerna. Posljednji trenerski posao Prandelli je imao u Genoi u sezoni 2018–2019