Splitsko čudo: Luka je četvrta generacija Vuškovića u Hajduku, otac mu je debitirao kod Bilića

Brojni nogometni talenti razvijali su se i hodali Poljudom, to podneblje plodno je kada je o sportašima riječ, ali nećemo se lagati, jedan od najobećavajućih tamo sada sazrijeva. Nije teško pogoditi o kome je riječ jer se ime Luke Vuškovića pronijelo ne samo Dalmacijom već i cijelom Hrvatskom. Taj je tinejdžer 24. veljače napunio 16 godina i potpisao je trogodišnji ugovor s Hajdukom, u nedjelju je debitirao protiv Dinama, a sada u Kupu zabio prvijenac.

Htio ga je dovesti PSG

’Mali’ Vušković s visinom od 193 centimetra, brzinom u nogama i sjajnom tehnikom po mnogima je pravi prototip modernog stopera. Dečko razumije i čita igru, a može i zabiti, što je već demonstrirao. Bio je strijelac u 2:1 pobjedi Hajduka nad Osijekom u četvrtfinalu Kupa i time se upisao u povijest splitskog kuba. Postao je najmlađi strijelac za Hajduk u službenim susretima.

– Bilo je teško i gusto. Recimo da sam gađao. Posvetio bih ovaj gol svom bratu – rekao je Luka nakon susreta. A inače je jako vezan za brata Marija (21) koji pokušava dokazati svoju nevinost nakon što je krajem prošle godine bio pozitivan na zabranjenu supstancu etitropoetin. Igrač je HSV-a, ali zbog cijelog je slučaja suspendiran.

Inače, obitelj Vušković već je naraštajima dio Hajdukove priče pa nije ni čudo da je Luka izrastao u poljudskog wunderkinda.

Naime, on i Mario četvrta su generacija ove obitelji koja igra u Hajduku. Oni nastavljaju tradiciju nakon pradjeda Marka 1940-ih, djeda Marka (1960-ih i 1970-ih) te oca Danijela s početka ovog stoljeća koji je bio velika nada u generaciji Marija Carevića i Darija Srne. Debitirao je za prvu momčad 2002. godine kod trenera Slavena Bilića. U karijeri je još igrao za Rijeku, Zadar, Solin i Luč Energiju.

Danijel Vušković Foto: HNK Hajduk

Treba reći i to da je Danijelov brat Ronald Vušković poznato splitsko malonogometno ime, a njegov sin Moreno talentirani je napadač kadeta Solina. Morenov mlađi brat Vito također je u nogometu.

No vratimo se na zvijezdu ove priče, a to je Luka, koji po svemu sudeći neće dugo ostati u Splitu.

Naime, talijanski mediji još su jesenas pisali da je PSG za njega nudio 10 milijuna eura. U klubu je ta ponuda odbijena jer riječ je ipak o najvećem dragulju u Hajduku u zadnjih 10, 15 godina.

Igrač njegova kalibra Dalmaciju vjerojatno neće napustiti ispod 15 milijuna eura. A sada je sjajnim nastupima za seniore vatru još više raspirio... Latinska izreka “fama volat” iliti glasina kruži u njegovu će slučaju rezultirati uspjehom. A uostalom, nije priča oko njegova talenta više samo glasina, u to smo se i sami uvjerili.

Bio bi grijeh da ne igra

O tome da je stvarno tako dobar svjedoči i činjenica da mu je trener Ivan Leko dao priliku u tako važnoj utakmici kao što je bio Kup protiv Osijeka.

– Kad sam vidio Luku prvog dana priprema, to je bio prvi put da vidim nekoga od 16 godina tko ima takvu kvalitetu i tako je dobar. Toliko je veliki talent da, kako ja vidim nogomet, bio bi grijeh da ne igra. Volim igrače koji imaju talent s ulice, ispred škole. On nogomet igra drukčije nego “igrači iz tvornice”. Kad stavite klinca od 16 godina, on će biti ili jako dobar ili jako loš. Bio je jako dobar. Nikad nisam vidio boljeg igrača sa 16 godina. Ako on ne bude u nekom velikom klubu već s 18 godina, onda stvarno ne znam.

26.02.2023., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 23. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk. Luka Vuskovic, Robert Ljubicic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dodajmo da Luka nije ispisao povijest Hajduka samo u utakmici s Osijekom, nego i ranije s juniorima kada je izborio osminu finala Lige prvaka mladih. Zabio je tada za 1:0 pobjedu nad Šahtarom, omogućivši time klubu da ostvari također povijesni plasman. Nažalost, zbog crvenog kartona koji je zaradio u tom susretu nije igrao protiv Manchester Cityja, a neće ni u četvrtfinalu protiv Borussije Dortmund. No to su mu sada najmanje brige...