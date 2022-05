Split pod opsadom policije, Dalmacija puna poruka protiv policije i Antolića: 'Imamo jednu državu, ne bi trebali pucati jedni na druge'

"YU-Heysel". Tako je glasio jedan od naslova u novinama nakon utakmice Rijeke i Hajduka na Kantridi 1988. godine o kojoj se i danas priča. Sve do prekinutog finala Kupa Hrvatske 2000. godine, kada je na Poljudu gostovao Dinamo, neredi u Rijeci bili su najžešći ispad navijača splitskog kluba ikad viđen na našim stadionima. Nakon što je s Armadine tribine na njih doletjelo nekoliko baklji, torcidaši su krenuli u suludi proboj - tijelima su se zabijali u ogradu dok je nisu srušili i probili se do sektora gostujućih navijača gdje dolazi do sveopće makljaže. Tadašnja milicija nije ih mogla zaustaviti, a pamti se da je jedan pripadnik organa reda u neredima uboden injekcijom pa je nakon utakmice zatražio testiranje na AIDS. Svjedoci tvrde kako je od ugriza torcidaša ozlijeđen i policijski pas.

Bio je to jedan od događaja koji će formirati rivalstvo navijača Hajduka i Rijeke i u novoj državi. Počelo je godinu dana ranije, transferom tada mlade zvijezde Nenada Gračana iz Rijeke u Split i događajima na finalu Kupa u Beogradu, gdje je Hajduk slavio nakon dramatičnog i maratonskog raspucavanja jedanaesteraca u čak jedanaest serija. Navijači Rijeke ovome će dodati kako je Hajduku pomogao, a njima Kup oteo beogradski sudac Zoran Petrović. Hajdukovci će odgovoriti kako su Riječanima na tribini pomagale Delije kojima su riječi navijali prodavali baklje, a potom su zajedno navijali protiv splitskog kluba. Zato Riječane na Poljudu nerijetko dočekaju transparenti ispisani ćirilicom. Rivalstvo Hajduka i Rijeke nije umjetno, kao što to danas olako govore mlađi navijači, jer sredinom 80-ih dva kluba borila su se za trofeje i igrala u Europi, dok Dinama tada nije bilo u vrhu.

U ratu su bili suborci, a danas ratuju jedni protiv drugih



Iako su brojni pripadnici Armade i Torcide u Domovinskom ratu bili suborci, njihovi susreti oko nogometnih terena već desetljećima su događaji visokog rizika. Matjaža Keka navijači su u Dugopolju gađali stolicama, predsjednik Damir Mišković dobio je na Poljudu bocu u glavu, a na Rujevici prošle godine navijačke baklje letjele su i prema tribini na kojoj su bila smještena djeca. Posljednji derbi u Rijeci također su obilježile ružne scene, kada su pijani navijači Rijeke ušli u teren i napali hajdukovce, pa je šef osiguranja splitskog kluba jednog od njih morao prizemljiti nokautom. Zbog svega toga, ali i zbog teških nereda nakon zadnje utakmice u prvenstvu koja je imala i treće poluvrijeme na odmorištu Desinec na autocesti, u Splitu vlada opsadno stanje.

Policija je najavila da će njihovi pripadnici biti "intenzivno biti nazočni na područjima na kojima će se u Splitu okupljati navijači i posjetitelji, a posebno u centru grada", dok će pojedine ulice oko stadiona biti blokirane i za pješake. Navijači Hajduka, revoltirani masovnim uhićenjima njihovih pripadnika, istaknuli su brojne transparente s porukama protiv policije i Krešimira Antolića, člana Dinamove uprave, bivšeg policajca i Mamićevog tjelohranitelja koji je Torcidi u ime Dinama zabranio unošenje bubnjeva i transparenata na Maksimir, a upravo taj potez bio je uvod u krvavu noć na autocesti.

Misa za uhićene

Borba Hajduka i Rijeke za Rabuzinovo sunce na rasporedu je sutra od 19 sati, ali program kreće već od jutra zagrijavanjem i prigodnim programom na splitskoj rivi, gdje će se utakmica navečer pratiti putem video-zida. Od 11 sati u crkvi Svetog Dominika u Splitu održat će se i misa za navijače Hajduka, njih ukupno 43, koji su uhićeni nakon derbija na Maksimiru i napada na policiju tijekom praćenog transfera za Split. Misu će u kultnoj splitskoj crkvi predvoditi fra Jozo Čirko, a prijenos ove nesvakidašnje grupne molitve za privedene navijače moći ćete pratiti i na našem portalu.

Hajduk je rasprodao sve ulaznice koje ime imao na raspolaganju, a na ulici se "na crno" prodaju i po cijeni od dvije tisuće kuna. Navijačima Rijeke pripalo je 6000 ulaznica, ali prodano ih je svega 2000. Armada u Split stiže izvanrednom noćnom linijom na brodu Marko Polo, a dolazak u Split očekuje se oko 14 sati. Prema informacijama iz policije, oko 15 sati u koloni gradskih autobusa i pod pratnjom MUP-a očekuje se polazak Armade prema stadionu Poljud. Navijači Rijeke koji dolaze u vlastitom aranžmanu trebali bi do 15 sati doći na naplatnu postaju Dugopolje, jer je to posljednje vrijeme dolaska u kojem im se može osigurati pravovremeni dolazak na stadion. Armada je također najavila i veliki korteo gradskim ulicama prije ukrcavanja na trajekt. Iz udruge su napomenuli svojim članovima da na utakmicu ne nose transparente ili male zastave svojih ekipa, mjesta ili kvartova, već će ograda biti popunjena velikim transparentom Armade iza kojeg će biti smješteni svi navijači. Ova odluka nema veze sa zahtjevima klubova ili HNS-a koji je organizator susreta, već je riječ isključivo o navijačkom dogovoru kako bi spriječili oduzimanje transparenata, a kojima se rivali kasnije hvale kao s ratnim trofejom.

"U moje vrijeme istok Maksimira bio je sav u bijelom, ne znam kako se dogodila ovolika mržnja"



A trofej 'sunca' bit će u fokusu igračima Hajduka i Rijeke u finalnom događaju završnice klupske sezone u kojoj je naslov prvaka osvojio Dinamo. Momčadi Valdasa Dambrauskasa i Gorana Tomića bore se tako za utješnu nagradu, ali Hajduk je pod nemjerljivo većim pritiskom nakon što je izgubio u utrci za prvaka. Dan uoči utakmice Split je još pod dojmom žestokih nereda i pucnjave u kojima su ranjeni navijači, ali i pripadnici policije. Dok se okolnosti događaja službeno još utvrđuju istragom, reakcije Splićana su podijeljene. Mogu se čuti teške osude na račun huligana, ali i opravdavanja nasilja koje pripadnici Torcide, kako ističu, i sami konstantno trpe na gostujućim utakmicama.



"Iscrpljenoj splitskoj publici treba dati počast za sve što godinama gleda i prolazi. Zaslužili su proslavu, ali do nje neće biti lako doći. Ovo je za Hajduk slamka za spas sezone i na Poljud danas krećem s vjerom da ćemo konačno nešto osvojiti. Pomalo sam tužan jer se prije utakmice više priča o neredima nego o igri, ali koji radimo u sportu moramo se baviti svojim poslom, ne možemo rješavati probleme za koje ne shvaćam ni kako su nastali. U moje vrijeme cijeli Istok Maksimira bio je u bijelome, a neredi nisu bili dio te priče. Imamo jednu državu i jednu ligu u kojoj trebamo guštati, a ne se međusobno tući i ranjavati. U tom kontekstu, više od pobjede Hajduka navijam za pobjedu razuma i nogometa", rekao nam je prije susreta legendarni hajdukovac Zoran Vulić, a na istom tragu je i hajdučko srce Ivan Gudelj:



"Utakmicu čekam s puno emocija i srca te s nešto manje razuma. Hajduk dugo nije osvojio trofej, naši navijači dugo nisu slavili, volio bih da večeras svi vide kako izgleda splitsko slavlje. Hajduk ima nešto posebno, za njega bi se s jednakim žarom navijalo i da ispadne u četvrtu ligu, iako našim navijačima nije lako, oni trpe i čekaju godinama. Kup je utješna nagrada, ali trofej je trofej. Igrači Hajduka, iako pod velikim pritiskom, moraju shvatiti da nose dres kluba u kojem se od njih traži da osvajaju trofeje. U ključnim utakmicama u prvenstvu nisu uspjeli i smatrao bih neuspjehom da ostanemo bez Kupa. Zato hajdukovci moraju s puno više razuma od mene ući u ovu utakmicu. Vjerujem da neće biti incidenata te da će ambijent i utakmica biti vrhunski. Vidjeli smo u pandemiji da nogomet bez navijača nije održiv, a od ranije već znamo da klubovi bez navijača praktički ne postoje. Zato apeliram da se navija bez nasilja te da se protivniku pruži ruka i čestita ako bude bolji. Rijeka je za Hajduk uvijek nezgodan protivnik na Poljudu, ali ovo je sasvim nova utakmica. Rekao bih da su šanse 55:45 za Hajduk"





Utakmicu na Poljudu pratit će i delegacija HNS-a na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem koji je već idućeg jutra sazvao i izvanredni sastanak u Kući nogometa u Zagrebu.



Za stol će sjesti pripadnici Ravnateljstva policije, Dinama, Hajduka i HNS-a te će razgovarati o mogućim rješenjima i prevenciji nasilja i mržnje između sjevera i juga, odnosno Hajduka i Zdravka Mamića zbog kojih je godinama teško trpjela i hrvatska reprezentacija.



To jako dobro zna i predsjednik koji je došao na čelo Saveza došao nakon uspješno odrađene političke akcije povratka reprezentacije u Split, prvi put nakon incidenta sa svastikom 2015. godine.