Španjolska zavijena u crno, 15-godišnji vozač preminuo nakon teškog sudara!

Motosport je užasnula vijest o smrti 15-godišnjeg motociklista Deana Berte Vinalesa, koji je podlegnuo ozljedama nakon sudara tijekom prve utrke FIM Supersport 300 na stazi Circuito de Jerez u Španjolskoj.

Do tragedije je došlo u 11. krugu, a sudjelovalo je nekoliko vozača. Odmah kad se sve odigralo, utrka je zaustavljena i mladić je prevezen u bolnicu no spasa mu nije bilo.

We are devastated by the loss of Dean Berta Viñales.



Pertamina Mandalika Sag Team sends all its condolences to the family, friends and team of Dean Berta Viñales.



Rest In Peace, Dean