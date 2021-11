Šoštarić vodi svoje 'Kraljice šoka' na SP kao - favoritkinje!

Hrvatske rukometašice će prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu kao kandidatkinje za jedno od odličja. Naime, “kraljice šoka” dolaze kao aktualne brončane s Europskog prvenstva održanog prije godinu dana u Danskoj. Doduše, bila je Hrvatska favorit za medalju i na svojem prvom Svjetskom prvenstvu 1995. u Austriji i Mađarskoj te na SP-u 1997. kada je domaćin bila Njemačka. Bilo je to vrijeme jake Podravke Vegete. Uostalom, Koprivničanke su 1996. godine osvojile Kup prvakinja, a u klubu su tada igrale stožerne igračice reprezentacije - Božica Gregurić, Samira Hasagić, Andreja Hrg, Ljerka Krajnović, Vlatka Mihoci, Renata Pavlačić, Snježana Petika...

Na prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu 1995. vodio nas je Josip Šojat, u to vrijeme i trener Podravke Vegete. I sve je nekako išlo po planu. U skupini je Hrvatska bila druga, iza domaćina Mađarske. No, posrnule su naše reprezentativke odmah u prvoj utakmici nokaut-faze, izgubivši od Njemačke 24:28. Nakon razigravanja i putovanja od Mađarske do Austrije, na kraju je Hrvatska osvojila tek deseto mjesto. Dvije godine kasnije, izbornik je postao Nenad Šoštarić. Tko bi rekao da će nakon 24 godine ponovo biti na klupi reprezentacije, ali ovaj put s broncom u džepu. Hrvatska je u skupini bila prva, ispred Norveške, lako je ušla u četvrtfinale, ali ju je ondje zaustavila Danska. Na kraju je bila šesta, što je do danas ostao najbolji naš plasman na svjetskim prvenstvima.

- Trebali smo u četvrtfinalu igrati protiv Makedonije, ali su Makedonke, na sveopće iznenađenje, pobijedile u skupini Dansku, koja je tako izabrala nas u četvrtfinalu - rekao je Šoštarić prisjećajući se događaja iz 1997. godine.

Nakon tog SP-a došlo je do smjene generacija i tko zna kada bismo opet igrali na Svjetskom prvenstvu da nismo bili domaćini SP-a 2003. godine. No, domaćinstvo nismo iskoristili i u Splitu smo ispali već u prvom krugu. Nova generacija igrala je 2005. i 2007., ali bez većih uspjeha. Vladimir Canjuga poveo je odličnu generaciju (Grubišić, Tatari, Jovetić, Žderić, Horvat, Franić, Penezić, Jelčić, Lovrić, Milanović-Litre...) na SP u Brazil 2011. godine. Ali taj put u četvrtfinalu ispriječila se nepobjediva Norveška. Koliko smo u to vrijeme bili dobri dokazuje činjenica da smo godinu dana kasnije igrali u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Londonu. Lani smo se u prosincu radovali rukometašicama, a “kraljice šoka” žele nas ponovno šokirati, ovaj put sa svjetskom medaljom.