Sopić ponovno briljirao na presici: 'Nekad radiš kao crnac, nekad kao šalabajzer...'

Rijeka s vrha i sa optimizmom gleda na nastavak sezone. U mislima je, sasvim sigurno, novi okršaj s Dinamom koji će uslijediti vrlo brzo. No, prije toga imaju se za odigrati još neke utakmice. Prva na redu je ona u Velikoj Gorici ove nedjelje. Gorica i Rijeka već su igrali ove kalendarske godine, bio je to odgođeni dvoboj iz prvog prvenstvenog kruga. U ovom, trećem, Riječani su - fantastični. Pobjede protiv Hajduka i Istre 1961 dale su izabranicima Željka Sopića novi vjetar u leđa.

"Bez obzira na loše rezultate Gorice, iskreno mislim da je to jedna jako dobra momčad, momčad koja će se boriti za vrh ljestvice do kraja prvenstva. Dobro su vođeni, a tako vam je to u životu. Nekad radite kao crnac i nemate uspjeha, a nekad kao šalabajzer pa imate uspjeha. Ušli su u crnu rupu, a s druge strane mi imamo nekih svojih unutarnjih problema, ali nadam se da će oni koji istrče ostaviti zadnji atom snage u pokušaju da Gorici opet uzmemo tri boda", kazao je Sopić u uvodu još jedne press-konferencije na Rujevici.

S Goricom je prošle sezone ostvario čudesan uspjeh i ostavio klub iz Turopolja u HNL-u iako je u jednom trenutku sezone bilo -11 na ljestvici u odnosu na Šibenik. Sada je s Rijekom na vrhu, ali nije skrivao da u rosteru ima pojedinačnih problema.

"Nadam se da će se krvna slika momčadi popraviti na bolje do utakmice, ali nisam prevelik optimist. Ako od svih upitnih igrača osposobimo jednog bit ćemo zadovoljni. Velika je vjerojatnost da će dosta njih biti spremno za domaću utakmicu s Lokomotivom. Sada su šanse jako male", rekao je Sopić.

Ozlijeđeni su stoperi Dilaver i Mitrović, a vrlo vjerojatno na utakmici neće biti ni dvojca Fruk - Goda.

"Janković? On je u situaciji 50:50 da zaigra, a ovi ostali 80 posto da neće, 20 da hoće. Povratak Čabraje? Imao je ozljedu zadnje lože, dogodila mu se potom reruptura i ostao je ožiljak. Nisam liječnik i teško mi je odgovoriti na to pitanje. Čabraja lagano trči, ali konstantno ima osjet boli. Ako krene u jači trening mogli bi ga izgubiti do kraja sezone. Prognoze su nezahvalne", rekao je Sopić.