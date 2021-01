Solevaag na dominantan način stigao do prve pobjede u karijeri

Norvežanin Sebastian Foss-Solevaag pobjednik je slaloma Svjetskog kupa u austrijskom Flachau, dok od četiri hrvatska skijaša nitko nije izborio drugu vožnju.

Foss-Solevaag je do prve pobjede u karijeri došao na domintan način s najboljim vremenom i prve i druge vožnje. Drugi je bio Austrijanac Marco Schwarz (+0.70), a treći Francuz Alexis Pinturault (+0.95).

Filip Zubčić je imao startni broj 16, a zaostao je prevelikih 1.66 sekundi za vodećim i nakraju zauzeo najnezahvalnije, 31. mjesto. Do plasmana u drugu vožnju Filipa su dijelile samo četiri stotinke. Na jučerašnjem slalomu u Flachau Zubčić je bio 24.

Istok Rodeš je sa startnim brojem 33 bio 37. s zaostatkom 1.95 sekundi, Samuel Kolega je završio kao 47. (+2.51), a Matej Vidović kao 52. (+2.97).

U poretku slaloma vodstvo je preuzeo Schwartz (389) ispred sunarodnjaka Manuela Felllera (324) i Solevaaga (308), dok u ukupnom poretku Pinturault (778) ima čak 228 bodova više od drugoplasiranoga Norvežanina Kildea, koji je u subotu zbog ozljede okončao ovu sezonu.

Zubčić je sada peti s 462 boda.

Sezona skijaša se nastavlja utrkama u Kitzbuehelu sljedeći vikend.

1. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:46,23 53,50 52,73

2. Marco Schwarz (AUT) 1:46,99 +0,76 53,84 53,15

3. Alexis Pinturault (FRA) 1:47,18 +0,95 54,18 53,00

4. Loic Meillard (ŠVI) 1:47,37 +1,14 53,85 53,52

5. Fabio Gstrein (AUT) 1:47,38 +1,15 53,77 53,61

6. Luca Aerni (ŠVI) 1:47,54 +1,31 54,10 53,44

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:47,59 +1,36 54,01 53,58

8. Kristoffer Jakobsen (ŠVE) 1:47,62 +1,39 54,52 53,10

9. Ramon Zenhäusern (ŠVI) 1:47,89 +1,66 54,63 53,26

10. Michael Matt (AUT) 1:48,04 +1,81 54,42 53,62

UKUPNO

1. Alexis Pinturault (FRA) 778

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560

3. Marco Odermatt (ŠVI) 501

4. Marco Schwarz (AUT) 466

5. Filip Zubčćc (CRO) 462

6. Loic Meillard (ŠVI) 428

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 420

8. Manuel Feller (AUT) 348

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 308

10. Mauro Caviezel (ŠVI) 307

Ryan Cochran-Siegle (USA) 307

SLALOM

1. Marco Schwarz (AUT) 389

2. Manuel Feller (AUT) 324

3. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 308

4. Linus Straßer (NJEM) 278

5. Ramon Zenhäusern (ŠVI) 238

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 215

7. Clement Noel (FRA) 193

8. Alexis Pinturault (FRA) 180

9. Michael Matt (AUT) 168

10. Loic Meillard (ŠVI) 163