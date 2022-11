Službeno: Srebrni vatreni iz Rusije naprasno raskinuo ugovor s grčkim klubom!

Neočekivana vijest upravo iz redova grčkog Olympiacosa: Šime Vrsaljko i klub raskinuli su ugovor nakon svega četiri mjeseca.

>> VIDEO: Ovih 11 sekundi dokaz je zašto je Luka Modrić najbolji na svijetu, ovakav igrač jednom se rađa...

Srebrni vatreni sa Svjetskog prvenstva 2018., koji se u međuvremenu oprostio i od reprezentacije, ljetos je madridski Atletico zamijenio Pirejima. Nakon svega devet nastupa u sada već bivšem klubu, Vrsaljko je ostao bez angažmana.

OFFICIAL 🚨



Sime Vrsaljko and Olympiacos have come to terms for the termination of the Croatian’s contract



The former #AtleticoMadrid player is now officially a free agent #OlympiacosFC #Olympiacos @Atleti @olympiacosfc pic.twitter.com/urEQzxdjqW