Slavni lovac na naciste upustio se u obračun s Neuerom zato što je zapjevao 'Lijepa li si'

Efraim Zuroff, čovjek kojeg se često u medijima naziva posljednjim lovcem na naciste i direktor Centra Simon Wiesenthal, žestoko je napao vratara Bayerna i njemačke reprezentacije Manuela Neuera zato što je neki dan u društvu na jadranskoj obali zapjevao hit Marka Perkovića Thompsona 'Lijepa li si', pjesmu koja se u pravilu uvijek izvodi uz nastupe hrvatske nogometne reprezentacije.

Zuroff je u objavi na Twitteru napisao "Sada je pitanje je li Neuer fašist ili samo idiot?", uz opasku da je Thompson pronacistički pjevač.

Germany’s soccer captain Neuer filmed singing song by pro-Nazi Croatian singer https://t.co/ArIchsohN0 via @timesofisrael So now the question is whether Neuer is a fascist or a just an idiot?