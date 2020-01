Slavni Hrvat u Škotskoj: U početku me mučila nostalgija, nije bilo lako...

Borna Barišić (27) javio se iz dalekog Dubaija. Hrvatski reprezentativac sa svojim Rangersima brusi zadnje taktičke elemente uoči nastavka škotskog prvenstva. Počeli smo neuobičajeno za nogometne standarde, razgovorom o sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku. Iran se trese, a Borna je “preko puta”.

– Za sada nam nitko ništa nije govorio o tome. Nadam se da i neće – počeo je Borna smijući se.

Dobro je raspoložen. Kako i ne bi bio kada igra u životnoj formi. Rangersi se bore za naslov prvaka koji moraju osvojiti pored Celtica, najvećeg suparnika. Razlika je dva boda u korist Celtica (52-50). Od zadnjeg Rangersova naslova prošlo je devet godina, predugo za standarde takvog kluba.

Predugo bez naslova

– Je, predugo je. No već smo ove sezone dokazali da možemo do trofeja. Momčad izgleda sjajno, igramo dobro i odlično smo posloženi. Pokazuju to i naši nastupi u Europskoj ligi gdje smo izborili prolazak u drugi krug. Oko kluba je sjajno ozračje, kao da je sve pripremljeno za taj korak prema naslovu. No daleko je još sve. Ima još šest mjeseci do kraja i naravno da će biti teško.

Ovo je zaista Bornina sezona. Naš lijevi branič upisao je dva pogotka i čak 13 asistencija. S tolikim brojem dodavanja za pogodak u ovom se trenutku ne može pohvaliti niti jedan igrač u najjačim europskim ligama. Posebno su mu drage one dvije u najvećem derbiju protiv Celtica u kojem je Rangers slavio 2:1.

– Ne postoji osjećaj kojim možete opisati sve što se događa oko te utakmice. Zaista je to nešto posebno. Iako, još taj derbi nisam odigrao na Ibroxu. Čak i prijatelji koji su bili na tribinama kažu da je navijati na takvoj utakmici nešto posebno, a kamoli igrati.

Barišić ističe posebno nogometno ozračje u Glasgowu.

– Na zavidnoj je razini. Oni obožavaju nogomet i razumiju ga. Takvo ozračje poticajno djeluje i na mene. Ne možete ne igrati dobro. Navijači su posvećeni nogometu koji je jako bitna stavka u njihovu načinu života. Oni se rode s tim.

Ističe da mu je u Glasgowu lijepo, no prilagodba nije bila lagana. Podsjetimo, Barišić je u Rangerse došao iz Osijeka u kolovozu 2018. godine u transferu teškom 2,5 milijuna eura.

– Nije bilo lako priviknuti se na nove standarde. Bio sam i ozlijeđen što je dodatno usporilo moju afirmaciju u Škotskoj. Za mene je to bila posebna razina, potpuno drugačiji nogomet od onog na koji sam do tada navikao. Čak i na treninzima mi je bilo teško, a o utakmicama da i ne govorim. Ova momčad Rangersa je odlična, imamo jako puno vrhunskih igrača i nije se bilo lako nametnuti. Ovom kvalitetom igračkog kadra možemo konkurirati i najozbiljnijim europskim momčadima.

Taj proces sada je iza njega. Borna je zadnjih tjedana glavna vijest u škotskim medijima. Logičnim se nameće pitanje o njegovoj nogometnoj budućnosti.

– Ne razmišljam daleko u budućnost. Želim samo napredovati u svakom segmentu igre. Sada je taj proces napretka u uzlaznoj putanji i to mi je najvažnije. U Glasgowu imam sve što je potrebno za moj igrački razvoj. Dokle će on ići, to ćemo vidjeti. Ja se nadam do top-razine.

A kada govori o najvišoj razini, nema posebnu želju. Možda pogled prema Premiershipu?

– Ne opterećujem se. Engleska liga je jaka i nije lagano nametnuti se.

Ističe kako uživa i zbog Stevena Gerrarda, legendarnog engleskog nogometaša koji je trenutačno Bornin učitelj u Rangersima.

– Svi znamo o kakvoj je instituciji riječ. Naravno da je privilegij raditi s Gerrardom. Njegovi zahtjevi su iznimno visoki i iz svakog igrača izvlači maksimum. Inzistira na iznimno visokom intenzitetu treninga, to je dobro jer mi je onda lakše na utakmici. Ne znam gdje će stati taj moj igrački napredak. Teško je kazati. Ali očito je da smo pod vodstvom Stevena Gerrarda prava momčad. Naravno, uvjeti u klubu važan su razlog mog igračkog rasta. Igranje i treniranje u takvim uvjetima pomaže ti da izgradiš karakter. Konkurencija u ligi te tjera da budeš na maksimalnoj razini. Svi skupa uživamo u ovom periodu.

Borna nije želio otkriti previše detalja, samo je uz smijeh kazao:

– Steven Gerrard će sigurno biti posebna etapa u mojoj karijeri. Ma to bi bio sjajan predložak za knjigu. Već sada znam.

Možda Gerrarda dovede u Hrvatsku?

– Ako bude htio, imat će pun tretman – smije se Borna.

Naravno da je Borni u Glasgowu lakše uz suigrača Nikolu Katića, drugog našeg hrvatskog nogometaša koji također igra sjajno.

– Stalno smo skupa. Živimo u istoj zgradi. Nikola je sjajna osoba, odličan igrač i veliki profesionalac. Zaslužio je sve pohvale i sve ovo što mi se događa. Imamo sjajan odnos i u kriznim razdobljima bili smo jedan drugomu podrška.

Hrvatska će na Euru igrati i u Glasgowu. Pričaju li Škoti o našoj vrsti?

– Nismo posebno komentirali. Samo kada je bilo izvlačenje skupina. Oni se tek trebaju plasirati. Sigurno će to biti tema ako izbore plasman. Tek smo uz smijeh malo komentirali mogućnost da se s njima nađemo u istoj skupini. U jednu ruku, to bi mi bilo posebno zadovoljstvo jer Škotska je sada moj drugi dom i ovdje imam dosta prijatelja. Kao i u njihovoj reprezentaciji. No, s druge strane, ne bi bilo zgodno jer bi ozračje na utakmicama bilo užareno. Ne bi nam bilo lagano igrati.

Kad govori o Glasgowu, Borna ističe:

- Grad je prekrasan. U početku me mučila nostalgija jer sam prvi put u životu otišao tako daleko od kuće. No, sada je lakše. Ljudi su dragi, pristojni i pristupačni. Jedino mi malo smetaju vremenske prilike. Stalno je tmurno i pada kiša. Ali nema kukanja, neka to ostane najveći problem.

I za ambicije naše reprezentacije važno je da Bornu u Škotskoj muče samo vremenske neprilike. O tome razmišlja i izbornik Zlatko Dalić. Posebice sada kada se Borna prometnuo u standardno rješenje na lijevom boku.

Bilo mi je žao Dinama

– Uh, najteže mi je govoriti o reprezentaciji. Najveći cilj bio mi je izboriti mjesto u početnoj postavi. Jedva čekamo da krene Europsko prvenstvo. Znam da su očekivanja u Hrvatskoj visoka, posebice ako gledamo iz perspektive SP-a u Rusiji. No sigurno neće biti lako i iluzorno je očekivati da ćemo se prošetati skupinom ili turnirom. Dobro je da smo izbjegli skupinu smrti. Imamo sjajnu momčad i priliku za dobar rezultat. Svjesni smo očekivanja naše nogometne javnosti i pripravni na taj pritisak, no za velike stvari puno toga mora se posložiti.

Morali smo proći i temu njegova Osijeka.

– Često razmišljam o Osijeku. Lakše mi je jer mi sada često dođu roditelji u posjet. Pratim zbivanja u Gradskom vrtu. Jasno je da za velike stvari treba vremena. No ljudi u Osijeku s predsjednikom Ivanom Meštrovićem rade vrhunski posao. Sjajna je priča i gradnja stadiona, odnosno kampa. Osijek je već sada vrhunski projekt, jedinstven na našim prostorima. U bliskoj perspektivi možemo očekivati klub koji će se boriti za vrh u Hrvatskoj, kao i za europski iskorak. Naravno, Dinamo je posebna razina za sve u Hrvatskoj. No dobro je da i drugi rastu. Kamo sreće da i drugi naši klubovi imaju uspjeha i potencijala napraviti iskorak u Europi poput Dinama. Hajduk, Rijeka, Osijek, Gorica, nije važno. Liga bi nam bila konkurentnija, a igrači će se u tom slučaju lakše prodati u Europu.

Pratio je i nastupe svog Dinama prošle sezone.

– Dinamo je igrao sjajno pod Nenadom Bjelicom. Užitak ih je bio gledati. Žao mi je što su na kraju ostali bez svega i što nisu uspjeli proći skupini, no očit je iskorak koji su napravili. Svi bi u Hrvatskoj trebali biti sretni zbog toga – zaključio je Borna Barišić.