POTVRĐENO

Slavna Roma je prodana, novi vlasnik je težak četiri milijarde dolara

"AS Roma potvrđuje da je sinoć postignut dogovor između AS Roma SPV LLC, većinskog dioničara AS Roma SpA, i Friedkin Grupe za prodaju kluba. Ugovori su potpisani u srijedu navečer, a vrijednost se procjenjuje na oko 591 milijun eura", piše u objavi kluba.