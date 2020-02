Slavili Jug AO i splitski Jadran

U susretu 13. kola Regionalne vaterpolske Lige za prvaka Jug Adriatic osiguranje je na gostovanju pobijedio Jadran Herceg Novi sa 17-9 te i dalje ima stopostotan učinak.

Ključnim su se pokazale prva (5-3) i treća (5-1) četvrtine koje su uvjerljivo otišla na stranu dubrovačkog sastava.

Jug AO su do pobjede predvodili Luka Lozina s pet i Danil Merkulov sa četiri gola, dok je kod domaćina najefikasniji bio Kanstantin Averka s pet golova.

U drugom susretu večeri splitski Jadran je na plivalištu Poljud pobijedio Crvenu zvezdu sa 18-10.

Beogradski sastav se dobro držao do poluvremena, no Jadran je treću dionicu dobio sa 7-1 i stvorio veliku prednost koju je do kraja utakmice lagano obranio.

Jadran su predvodili Ivan Krapić sa četiri, te Rino Burić i Zvonimir Butić sa po tri gola, dok je Marko Janković kod gostiju zabio tri gola.

Jug AO vodi na ljestvici sa 36 bodova, Mladost je druga sa šest bodova manje, dok je Jadran Herceg Novi treći sa 27 bodova. Splitski Jadran ima 21 bod, a na začelju je Crvena zvezda sa 10 bodova.

REZULTATI: Jadran HN - Jug AO 9-17 Jadran Split - Crvena zvezda 18-10 LJESTVICA: 1. Jug AO 12 12 0 0 36 2. Mladost 12 10 0 2 30 3. Jadran Carine HN 12 9 0 3 27 4. Jadran Split 12 7 0 5 21 5. Crvena zvezda 13 3 1 9 10