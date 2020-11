Slavenu Biliću prijeti otkaz, u teškoj je situaciji

Ni u osmoj utakmici zaredom u Premiershipu Slaven Bilić i WBA nisu uspjeli doći do pobjede. Možda to nije bilo ni realno očekivati jer protivnik im je bio Tottenham, no čelnicima WBA sve je vjerojatnije da Biliću daju otkaz. Naime, Spursi su slavili s 1:0, jedini pogodak u 88. minuti postigao je Harry Kane, a Bilić je ponovno zabrinute glave otišao u svlačionicu.

Kane zabio 150. pogodak

Inače, Kaneu je ovo bio 150. pogodak u Premier ligi, do njega je došao u svom 218. meču.

No vratimo se problemima Slavena Bilića... Već i prije ove utakmice protiv Tottenhama engleski mediji raspisali su se o tome kako bi Hrvat mogao biti prvi trener koji će ove sezone dobiti otkaz. Nakon osam odigranih kola WBA ima osvojena tri boda uz gol-razliku 6:17 i 18. su momčad prvenstvene tablice.

Ovo je bilo posljednje kolo prije reprezentativne pauze i u klubu to vide kao idealno vrijeme za promjenu trenera jer bi tada novi strateg imao vremena posložiti momčad. Kao potencijalnog nasljednika Mirror navodi Leeja Bowyera koji vodi trećeligaša Charlton.

Bilić protiv Mourinhove momčadi nije mogao računati na dva važna igrača – Branislava Ivanovića i Matheusa Pereiru koji su pozitivni na koronavirus, no to nije alibi za poraz.

– Poraz je razočaravajuć jer smo bili jako blizu. Rekao sam igračima da budu razočarani, ali da nauče lekciju da ovako moraju stalno igrati. Ako ćemo ovako igrati, onda imamo šansu. Kad se ovako borimo i igramo ja mogu biti samo pozitivan. Pobjeda će sigurno doći uz malo više sreće – rekao je Bilić.

Kovač niže pobjede

Drugi naš trener pak niže uspjehe u francuskoj ligi. Nogometaši Monaca, koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, pobijedili su na gostovanju Nicu sa 2:1 u susretu 10. kola francuskog nogometnog prvenstva. Bila je to druga uzastopna pobjeda momčadi iz Kneževine te peta ove sezone.